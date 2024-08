Plus de 20 ans que Vincent se promène sur la planète et en ramène des folk songs qu'il peaufine chez lui pendant de longs mois avant de publier le tout sur un album. Bonjour cheval est son septième recueil, il n'a plus rien à prouver et profite d'une certaine indépendance d'esprit (ce titre !), offrant sa peinture à la critique et ouvrant son studio à une ribambelle d'amis : Helen (Queen of the Meadow), Hugo (Von Pariahs), Eric (Little Rabbits), Pierre-Antoine (La Colonie de Vacances), Eric (Hawaiian Pistoleros), Pierre (We Only Said, Fordamage), François Ripoche, Sandrine Ronze (Moustache Museum), en plus des instruments classiques d'un groupe de folk-rock, on a donc un violon ou un saxophone pour colorer quelques titres. Avec peu d'anglais (3 morceaux), l'album a une teinte plus pop, c'est plus posé qu'on écoute les textes, parfois personnels ("Au fond de toi"), parfois poétiques ("Mustang"), personnellement je préfère tout de même la couleur anglo-saxonne et notamment le "Early morning" empli de douceur. Plus éclectique qu'électrique, My Name is Nobody chevauche à petit trot d'une idée à l'autre sans chercher autre chose que le sentiment de liberté.

Oli



Publié dans le Mag #60