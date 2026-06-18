Les accords de Schengen ont du bon ! Car c'est peut-être la libre circulation des personnes et donc des artistes qui a permis la genèse de Murina, un trio composé de Martina de Lugnani (bassiste et chanteuse italienne), Laura Vainio (batteuse finlandaise) et Iñigo Torío (guitariste basque espagnol). Ils chantent en anglais ou espagnol, résident et enregistrent à Barcelone, et pour rajouter une couche sur le trip international, Murina est la traduction finnoise de growl. Alors, ce n'est pas parce qu'on mélange plein d'ingrédients qu'on fait une bonne macédoine, mais en l'occurrence, la sauce a bien pris. Actifs depuis 2020 avec un format duo composé seulement de Martina et Laura, l'arrivée de la guitare d'Iñigo, fait basculer la musique de noise expérimentale en un style plus classique et qui flirte parfois entre le post-punk et l'indie rock, tout cela avec une certaine brutalité savamment dosée. Martina varie les plaisirs entre chant clair, cris, voire de légers growls et, musicalement, ça suit le même dosage : c'est distordu, dissonant, agressif, on ne s'ennuie pas tout au long de ces 11 titres plutôt courts, qui tournent autour de 2 minutes 30. Une Nueva forma de vida inventive et caliente. Moi je dis, vive l'Europe !

Eric

Publié dans le Mag #69