De même que le terme mule jenny est un mot valise anglais qui désigne une machine hybride, Mule Jenny est un groupe français également hybride, puisque composé de Max Roy à la basse, Théo Guéneau à la guitare, tous les deux officiant déjà chez Lysistrata, et d'Étienne Gaillochet de We Insist ! pour la batterie et le chant. Mule Jenny a musicalement un petit côté composite avec ce son noise rock / math rock dont la complexité musicale est à la hauteur de ce concept d'hybridation. Après un tout premier album de 9 titres sorti en 2021 (All these songs of love and death), le trio s'est retrouvé pour proposer un nouvel LP de 8 titres sorti chez Vicious Circle : Take enough leeway.



C'est un album un peu plus rock que le précédent, un peu plus électrique, avec quelques pointes plus punchy quand le trio s'énerve parfois. Le côté math n'est toutefois pas en reste comme l'attestent, par exemple, "It's over now" et sa guitare épileptique, ou "Outsiders" qui alterne vagues de sons avec des instants de silence, ou même "Second thoughts" qui se développe sur une batterie en roue libre avec une basse bien grasse et que quelques riffs bien placés viennent casser toute tentative de normalisation du récit. Les lignes de chant restent parfois plus conventionnelles avec une voix presque apaisante, même si quelques accès de colère peuvent ponctuer l'album. En résumé, 40 minutes de production sonore non conventionnelle, du très bon noise math rock made in France. Mais fallait-il en douter avec ce mix presque intergénérationnel issu des plus anciens de We Insist ! et des plus jeunes de Lysistrata de ce style musical ? Individuellement, ces deux groupes savent déjà nous régaler, donc on n'est pas trop étonnés qu'en les combinant ils soient toujours aussi agréables. Car si on dit que seul on va plus vite, et à plusieurs on va plus loin, ben pour Mule Jenny, seuls ils étaient bons, à plusieurs ils le sont tout autant.

Eric

Publié dans le Mag #70