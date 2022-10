Les Mudweiser ne sortent pas assez d'albums pour qu'on puisse aisément voir des évolutions, les mecs font du stoner, point barre. Et quand le guitariste (Saïd) d'origine est de retour dans le combo, ça ne fait que renforcer cette idée que le groupe fait avant tout ce qu'il sait faire. Et c'est de toute façon ce qu'on lui demande !



Ce qu'on veut, c'est ce son épais propre au style qui permet de jouer sur les tempos et le groove sans que les guitares ne cessent de cracher leurs accords, un son puissant et accrocheur travaillé par Cyrille Gachet (Year Of No Light, Verdun, Mars Red Sky.) et mis en valeur par le mastering de Serge Morattel (Ventura, Hey Satan, Knut...), deux experts en gras qui ne déçoivent jamais. Ce qu'on veut aussi, c'est retrouver la puissance des mélodies ("Sister mary") sans forcément jouer sur la vitesse même si, il faut bien l'avouer, quel kiffe de suivre le rythme effréné de "High again", le chant de Reuno use de ses charmes pour qu'on ne puisse résister à son "Invitation". Ce qu'on veut, c'est se perdre dans des méandres doom/sludge comme sur "Daughters of night" ou "Sad man" où toutes les sorties de piste sont autorisées du moment qu'on ne quitte pas le désert et son sable granuleux. Ce qu'on veut, c'est sentir le vent dans nos cheveux lors des chevauchées sauvages ("High again" donc mais aussi "Reckless dream"). Ce qu'on veut encore, c'est maîtriser la puissance des titres en sachant quand il faut lever les poings (ou les doigts) vers le ciel avant de faire les quelques moulinets pour accompagner le batteur sur ses roulements ("Blasted forever") ou quand on va se faire pilonner par la basse ("The hunt").



S'il fallait rédiger un cahier des charges pour Mudweiser au moment d'entrer en studio, je leur dirais de mettre tous les ingrédients qu'ils ont mis dans The call parce qu'on y trouve tout ce que j'aime dans le stoner, c'est déjà pas mal !

Oli