Voilà un EP qui se déguste comme un petit LU pendant le café du matin. Le quatuor ligérien nous emmène avec un post-rock mêlant désespoir, rage et spleen. On retrouve la puissance du metal et la douce mélodie du post-rock dans un mélange équilibré. Parfois, on est dans un rock ultra classique que ce soit au chant ou dans l'instrumental, mais cela ne dure jamais longtemps avec des passages très metal qui apporte une rage violente aux compo du Mü. On apprécie le chant en français tout comme l'émotion que cela apporte. On retrouve de multiples influences dans leur musique, aussi bien Gojira, Converge ou Loathe pour la lourdeur et l'énergie que Russian Circles pour le côté planant alors que pour les textes et le chant, on entend, comme une évidence, l'influence d'un Damien Saez et de Luke. Avec cet EP, le groupe ouvre le chemin d'un deuxième album prometteur dans un monde à l'agonie, un monde qui s'effondre dans le silence assourdissant de la masse endormie. À moins qu'on entende cet appel au réveil, comme un cri au milieu de la nuit.

Nolive85

Publié dans le Mag #67