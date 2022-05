Les Mss Frnce ont une régularité d'horloge suisse : un an, un EP. Nous sommes désormais au V avec toujours une urgence et la volonté de ne pas dépasser les deux minutes sur leurs chansons de brûlots punks en français dans le texte. Leur passage à l'Empreinte, scène du Grand Paris, nous a donné la possibilité de parler de tout cela dans un entretien fleuve avec tout ce qui fait l'essence dans le moteur du groupe...

Mss Frnce La première question est de savoir comment s'était faite votre rencontre et d'où venait cette urgence de jouer des chansons punk de moins de deux minutes ?

Martin (chant) : Jérémie et moi, on allait à des concerts à Nancy. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Thibault et moi, on a fait nos études ensemble et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Jérôme et moi, on est nés dans la même ville et on était dans le même lycée. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On a eu notre premier groupe de punk ensemble. Et puis, quand on était tous les quatre à Paris, on s'est dit qu'on avait envie de faire de la musique. On ne savait pas du tout quel genre de musique.

Jérémie (batterie) : Ça faisait longtemps que Martin et moi, on parlait de faire un groupe ensemble et on s'est dit que ce serait mortel de faire un truc comme ça, très énervé. En fait, moi, je suis batteur et Martin est chanteur. Il fallait trouver des larrons pour nous épauler. Jérôme, est arrivé à Paris à ce moment-là. Ce qui est drôle, c'est que je ne l'avais jamais rencontré avant la première répèt et Thib, on l'avait déjà vu quelques fois sans le connaitre vraiment. Lui ne vient pas du tout du punk. Ça, c'est rigolo.

Thibault (guitare) : Je ne viens pas du tout du punk. Avec Martin, on avait un peu bu à un concert et il m'a dit "Viens ! On va faire un groupe de punk ensemble ! Essaye, on répète et on va voir ce que ça donne".

Jérémie : La première répète, c'est un match direct. On a directement écrit un, voire deux morceaux. On a testé des reprises car, en général, c'est ce que tu fais pour te tester un peu, pour te renifler. Et cela a tout de suite pris. On s'est vus assez régulièrement et on a essayé d'écrire un peu plus, de faire deux ou trois morceaux, et si jamais on arrivait à faire un concert pour les potes, cela ne nous mènerait pas beaucoup plus loin que ça. Et tu vois, on est là ce soir.



Comment s'est fait le choix du nom ? Parce que c'est un peu osé...

Thibault : On ne sait plus.

Martin : Maintenant, on a une bonne justification. Nous aussi, on veut la paix dans le monde.

D'accord, c'est une bonne raison...

Martin : Avoir enlevé le "i" et le "a" c'est une référence à "La disparition", le livre de Georges Perec, mais nous avons conservé le "e" uniquement, contrairement au livre écrit sans "e".



C'était votre premier concert ce soir depuis un certain temps, depuis mars certainement ?

Thibault : C'était en privé, pour les sélections du Printemps de Bourges. Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas joué et rien que de balancer les riffs, cela a fait un bien fou. C'était intéressant parce que même les ingés son et tous les techniciens étaient trop contents de voir les groupes rejouer, même pour quelque chose de privé. L'ambiance était cool même si c'était un concert avec le public assis.



Et ça vous a fait quoi ce soir, de remonter sur scène ?

Jérémie : Évidemment, ça fait énormément de bien. On a eu quelques soucis à se voir pendant le confinement, mais l'idée d'organiser les emplois du temps pour faire des répètes alors que cela faisait un mois que nous n'avions pas répété, ça fait du bien. Normalement, on répète chaque semaine ou même avant les concerts pour se maintenir un peu en forme. Et tout cela parce qu'on est des grands flippés. Et en fait, de revenir sur scène d'un coup, perso, ça m'a fait des petits frissons, de retourner dans une salle où il y avait du son, des bracelets artistes, les gens de l'orga, du catering, etc.

Thibault : Avec des gens qui parlent, des gens qui applaudissent, qui crient.

Jérémie : Du coup, quand Thib balance ses premiers accords et qu'on se checke avant : "Messieurs, bon concert, on y va" ! Et bam bam ! J'ai eu une espèce d'explosion intérieure.

Martin : Je suis d'accord avec ça, et en même temps, j'ai l'impression que c'est comme si c'était hier la dernière fois. On n'oublie pas quand même la base des shows, c'est comme un bon pote que tu n'as pas vu depuis très longtemps et ça revient direct.

Thibault : Je fais une comparaison avec l'enregistrement de V : c'est pareil, on sortait du confinement. Et moi, je me souviens quand j'ai fait mes premiers riffs, cela a fait un bien fou. Martin et moi-même avons enregistré les voix et les chœurs presque en une prise. J'ai ressenti la même chose sur scène tout à l'heure : la puissance de tout ce qui était coincé en moi depuis quelques mois qui est sorti automatiquement et plus féroce. Et tu retrouves la même chose sur l'album V, ça se sent.



Il a été enregistré pile-poil il y a un an, les 23 et 24 juillet 2020...

Thibault : Et malheureusement on n'a jamais eu beaucoup d'occasions de le défendre sur scène.



Où vous vous présentez avec un côté un petit peu gendre idéal...

Jérémie : On nous pose souvent la question quand on nous voit sur scène : "Vous vous habillez un peu bizarrement pour monter sur scène ?" C'est drôle parce que c'est complètement l'inverse. Comme on a beaucoup joué à Paris, on jouait tout de suite après le taf et on n'avait pas le temps de se changer. On est habillé comme cela tous les jours, donc ce n'est pas par choix, ni par contrainte, mais juste qu'on s'habille comme ça dans la vie. Et comme le groupe reflète les personnes qu'on est dans la vie, cela ne sert à rien de porter un déguisement le soir.

Thibault : C'est agréable aussi de voir quand on a fait un concert avec des gens qui étaient en train de se marrer en nous voyant arriver comme ça, ils pensaient qu'on allait faire de la pop. Et à la fin du concert, ils étaient surpris de nous voir faire du punk.

Martin : Le décalage est énorme. Les gens nous disent souvent à la sortie des concerts. "On ne s'y attendait pas. Vous êtes tout poli, tout gentil, petite chemise ... Et on ne s'attendait pas à ce que vous jouiez du punk".



On trouve dans vos sources d'inspiration : la rage quotidienne et Paris. Autant, effectivement, la rage quotidienne et Paris, il suffit juste de prendre la bagnole dans cette ville pour comprendre que les deux sont indissociables et intrinsèquement liés. On trouve aussi Minor Threat et Oasis, là c'est un petit peu aux antipodes.

Jérémie : Je ne sais pas si c'est aux antipodes parce que les deux groupes ont quand même une rage en eux. Et même si oui, Oasis je trouve que c'est un groupe de britpop qui est vénère. Les frères Gallagher sont des vénères. Des chants de stades, de hooligans, Manchester City, ce ne sont pas des tendres.

Thibault : Je suis un grand fan d'Oasis. Leurs premiers lives sont quand même énormes. Ils se sont fait virer plusieurs fois des stades.

Jérémie : Minor Threat et Oasis, ce n'est pas la même idéologie mais ces deux groupes ont la même rage.



Il y a un côté prolos vénères...

Jérémie : Et c'est ça, tout à fait. Oui, effectivement, les prolos vénères. Et nous, c'est ça aussi. On ne va pas revendiquer un héritage ouvrier des mines, mais on vient de familles prolos.

Thibault : Ce qui est drôle, c'est que Paris, on l'aime et on la déteste. Et du coup, c'est nous. On crie, on revendique.



Mss Frnce En fait, "je te fuis, tu me suis, etc..."

Jérémie : Mais c'est un peu ça, en fait. Moi, personnellement, je trouve ça toujours très drôle de mettre Paris dans les influences. Parce qu'en fait, c'est une ville qui te bouffe tellement que ça retranscrit tout ce que tu peux détester d'un être humain, mais aussi tout ce que tu peux aimer dans un être humain. C'est si vaste et tellement ambivalent. On a plusieurs chansons sur Paris, dont "Paris est une fête" et "Incivilisés", une chanson sur le fait d'être un connard ou une connasse à Paris. Je trouve que le fait de revendiquer d'être et de venir de Paris, je trouve ça assez punk.

Thibault : Mais quand on lit les paroles, il y a quand même beaucoup d'optimisme. Et ça, c'est chouette, ça critique, ça revendique mais en même temps, il faut être optimistes.

Jérémie : Je dois avouer qu'il y a quand même beaucoup de positivité là-dedans. Qu'est-ce que tu en penses Martin ?

Martin : J'étais en train de me dire que JC va se faire chier à retranscrire tout cela, mais en effet, Paris est une vraie influence.

Jérémie : Bref, cette ville est tellement spéciale. En fait, quand tu dis que tu viens de Paris, tu as toujours le côté un peu prétentieux de la capitale et le côté friqué. Effectivement, on a le fric pour vivre dans Paris où on fait tous les boulots qui payent assez pour qu'on puisse vivre "intra muros".

Thibault : En étant dans des petits apparts.

Jérémie : Bien sûr, on ne mène pas la vie de pacha à Paris mais on vit quand même dans Paris.



Il y a à peu près un an, vous annonciez votre présence à l'Xtreme Fest, pour ne pas le citer. Et puis, il y a eu cette publication dernièrement et c'était pour faire un point sur votre absence à ce festival. Comment vous vous positionnez là-dessus ? Nos lecteurs et nous-mêmes avons un regard extérieur sur ce dossier et on se dit : "Merde ! Mais qu'est-ce qui se passe dans cette scène ?". Il y a le respect des victimes avant tout. Il y a également la présomption d'innocence. Comment vous êtes-vous donc positionnés ? Est ce qu'il ne valait mieux pas aller à l'Xtreme Fest, faire un break entre deux chansons et dire aux mecs de l'orga : "Vous avez telle ou telle personne qui est à pointer du doigt et vous avez impacté les vies de vos victimes. Comment allez-vous travailler sur ce sujet ?".

Jérémie : La question s'est posée entre nous. On s'est dit "Qu'est-ce qui serait le mieux à faire ".

Martin : On s'est méga pris la tête.

Jérémie : On s'est arraché les cheveux. Moi, je me suis fait des nœuds au cerveau. Je n'en ai pas dormi une nuit. On s'est posé la question par messages interposés, mais aussi de vive voix autour d'une table pour prendre la position, finalement, de ne pas y participer. Effectivement, on s'est posé la question : "Ne vaut-il pas y aller pour faire bouger les choses de l'intérieur ?". La conclusion est que ce n'était pas le moment et que l'important dans l'immédiateté de cette vague qui émerge, c'était de prendre une position claire et nette mais pas non plus définitive. On agit pour montrer qu'on est totalement du côté des victimes. Et notre action principale, c'est de dire "non" à certains trucs qui ne vont pas. Et effectivement, tu as cité l'Xtreme Fest qu'on a refusé. Mais oui, on leur a dit "non" pour plein de raisons, qui sont facilement trouvables, je n'ai pas très envie de revenir là-dessus, tant sur les raisons extérieures qu'internes au groupe. On a dit "non" et on s'en est tenu là. On a discuté avec l'orga, on a aussi discuté avec des bénévoles et avec des groupes. Ça a mûri notre réflexion et on a décidé de ne pas y aller. C'est un moment assez important pour qu'on prenne position pour les victimes. Tu dis qu'il y a la présomption d'innocence, OK, mais on n'est pas devant un tribunal. Là, c'est essentiel de montrer aux gens qui sont venus nous dire des choses ou aux gens qui osent l'ouvrir : "C'est difficile aujourd'hui d'oser parler mais c'est important", d'autant qu'on a des proches qui ont été impactés dans leur vie à cause de ça. Et donc, il était important pour nous de faire ce truc-là. On essaye de prendre des positions de notre petit coin de mecs et franchement, être un mec là-dedans, c'est quand même faire partie du problème. Quand tu fais partie du problème, Il faut savoir aussi ne pas trop la ramener. On a pris position, on a fait un communiqué, on a fait une interview, on en fait une deuxième. On nous a encore posé la question aujourd'hui, on en parle avec W-Fenec. Mais il faut aussi veiller à ne pas trop prendre la parole à la place de gens dont c'est vraiment l'engagement ou la vie. On peut essayer de faire bouger un tout petit peu les lignes de notre côté, en parlant aux copains/copines, aux organisateurs. On a parlé à l'Xtreme Fest, on leur a dit au téléphone : "Voilà pourquoi on ne vient pas" et ils nous ont dit "On vous comprend, on vous écoute, très bien". On a choisi de faire un communiqué sans citer de noms. D'autres groupes ont communiqué et on se reconnaît tout à fait dans ce qu'ils ont pu dire.



Pour Stinky, qui a aussi refusé d'aller à l'Xtreme Fest, c'est un peu différent. "On ne savait pas si on devait y aller ou pas. Finalement, on n'y va pas" alors que vous vous êtes un peu plus tranchés dans votre position finalement ?

Jérémie : On a échangé avec Stinky, avant qu'ils ne prennent leur décision et c'était hyper intéressant de voir que l'on s'entendait sur chacun des points qu'on avait soulevés en interne avec Mss Frnce comme "Est-ce qu'on y va pour dire quelque chose ? Est ce qu'on n'y va pas pour dire quelque chose ?". On a aussi pu avoir des discussions avec d'autres groupes, qui par exemple pouvaient jouer dans des festivals où on a dit non. Ces groupes y allaient, pour des raisons fortes qui les concernent, notamment Pogo Car Crash Control qui, à travers Lola, a eu un geste fort sur scène. Il n'y a pas de jugement là-dessus. Il n'y a pas de nanas dans cette scène, donc le fait d'être une nana sur scène, c'est quand même quelque chose d'hyper important. En acte militant à la fin de leur set, Lola a retourné sa basse contre la batterie avec écrit dessus "more women on stage" (NDLR : et elle l'a refait au Festival 666).

Martin : C'est un acte fort. Nous, on est quatre mecs, si on peut se mettre en retrait pour laisser jouer un groupe qui a plus sa place, tant mieux. Le fait qu'on se retire de l'affiche d'un festival comme celui du Xtreme Fest, par exemple, n'a malheureusement pas fait venir un groupe de riot grrrls hyper vénères sur scène. C'est un peu dommage, mais en fait, si on peut le dire quand même à ces festivals-là pour qu'ils prennent conscience et qu'ils foutent un nouveau groupe sur leur affiche qui a plus d'intérêt à être là, tant mieux. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si ce qu'on fait, c'est pisser dans un violon mais au moins, on est tous les quatre d'accord avec nous-mêmes. Et ça, c'est le plus important.



Parce qu'il y a cette notion de "colibri", un des titres de vos chansons où chacun doit apporter sa pierre à l'édifice, chacun doit finalement mettre en œuvre tout ce qui est possible, pour éteindre le feu, même avec une seule goutte.

Martin : Je suis d'accord.

Thibault : Ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a beaucoup d'affect. Moi, je suis hyper content que ça sorte et que la parole se libère parce que ça va laisser de la place à d'autres groupes qui n'ont peut-être pas osé ou qui étaient traumatisés ou perturbés. Parce que la scène du punk et métal sont des scènes qui devraient être saines et j'espère que ça va donner un coup de pied dans la fourmilière. Je trouve ça très positif et c'est bien que la parole se libère.

Jérémie : Quand on voit les réactions et ces affaires, s'il y a bien un milieu dans lequel ça ne devrait pas se passer comme ça, c'est bien le nôtre. En fait, ça fait des années qu'on est là, qu'on est formé à ces idées de militantisme, de féminisme, d'inclusion, et c'est simplement ce qui fait que tu es un humain décent dans la vie. En fait, en lisant les paroles des groupes, face à ce que ces gens font, tu te rends compte que tu as des connards qui sont juste à côté dans la fosse.

Martin : À un moment, c'était un peu mon combat et je me suis "On y va, on fout le bordel là-bas, on défonce tout, on se bat avec Ultra Vomit et on fait passer un message".

Jérémie : C'est quelque chose qui se comprend tout à fait, non ? On a hésité sérieusement, mais vraiment, on jugeait que ce n'était pas le moment de le faire. On était en plus programmé le même soir que Tagada Jones, et en réalité, je n'ai pas envie d'aller discuter avec ces gars-là, ce n'est pas mon rôle, je ne suis pas assez costaud là-dessus, je ne veux pas parler pour les victimes.

Jérémie : Pour finir là-dessus, vraiment, ce n'était pas notre rôle de nous battre. On respecte tout à fait les gens qui veulent le faire, mais ce n'est pas notre rôle, c'est clair. Comme le dit Martin, on a très bien fait. Au bout d'un moment, l'engagement a pris le pas sur le fun. On n'aurait jamais pris du fun là-bas en sachant qu'en fait, il fallait débattre avec des gens sur scène ou en coulisses, avec les Tagada Jones ou avec l'orga sur scène.

Thibault : Jérémie, tu as une phrase qui résume cela.

Jérémie : "Talk minus action equals zero", ca vient de DOA, un groupe des années 80 : "La parole sans action, ce n'est rien".



Vous êtes pour l'écriture inclusive notamment dans vos paroles de chansons. J'ai vu que vous aviez un petit peu chambré un mec qui a posté : "Je vous aimais bien, mais avec l'utilisation de l'écriture inclusive, vous nous faites chier ? Je ne vous aime plus".

Thibault : Mais qu'est-ce que tu veux répondre à cela ?

Vous parliez d'inclusion, j'ai adoré votre réaction de dire finalement : "Si tu n'aimes pas l'écriture inclusive, tu vas écouter notre musique, tu vas regarder nos clips, tu ne vas pas aimer non plus".

Jérémie : L'écriture inclusive, c'est juste la pointe d'un mouvement qui est tellement plus ample. On se concentre sur une écriture inclusive juste un point dans un mot. Franchement, si c'est juste cela le combat qu'on mène, c'est de la connerie. Il y a des combats tellement plus importants.

Thibault : Il y a des gens qui meurent pour leurs droits, et on nous parle d'un point dans un mot...

Martin : C'est souvent moi qui écris les paroles, je me relis justement pour ne pas oublier un "e". J'écris en inclusif dès que c'est nécessaire.

Jérémie : C'est ça que j'aime bien dans l'écriture inclusive. C'est que ça t'oblige à penser à tout le monde, à l'oral ce n'est pas possible de faire de l'écriture inclusive. "I.eL" c'est impossible à dire à l'oral, tu peux l'écrire, mais c'est pas possible quand tu parles. C'est vraiment un combat mineur à côté d'autres choses. Si un mec se sent offensé par ça, que veux-tu qu'on fasse ?

Martin : Mais même l'appellation "écriture inclusive" se suffit à elle-même parce que ça veut dire juste inclure le maximum de personne dans ton propos. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de véhiculer avec Mss Frnce.



Un autre combat aussi sur le "SSS". C'est toi qui as fait le clip avec les têtes de Mickey sur les CRS. La loi sécurité t'a soufflé l'idée de mettre des têtes de Mickey, de la petite sirène ou des Teletubbies sur les flics ?

Martin : Si mes souvenirs sont bons, je crois que la loi est passée en secret un samedi soir, je me suis réveillé le dimanche matin, je vois ça et j'étais ultra vénère. Le truc, c'est que la vidéo était déjà montée sans les têtes des dessins animés pour notre release party. Parce qu'à un moment, on joue sur un fond vert et il y a des vidéos de CRS, incrustées dedans. La vidéo était faite et je me suis dit "Putain, ils ont fait ça en "soum soum" en mode samedi soir, personne dans l'hémicycle. La loi est passée". J'étais dégouté, j'étais là : "Putain !", il était 10 heures du mat' et hop, café, et j'ai eu cette idée en quelques minutes comme ça et je me suis dit : "Bon vas-y, je taffe comme un ouf !". Genre à 14 heures, la vidéo était prête, à 15 heures elle est sortie. Ça s'est vraiment fait dans l'urgence

Jérémie : C'était début décembre, vers le 1er ou le 2 décembre, on avait prévu de sortir ça pour le 13 décembre, ça fait 13/12 (NDLR : 1-3-1-2 en référence aux lettres ACAB de l'alphabet pour "All Cops Are Bastards") et on s'était dit que c'était une bonne date pour sortir cette chanson. On a donc sorti la vidéo un peu plus en amont, parce qu'en fait, c'est insupportable. On a participé aux manifs. Moi, personnellement, je suis journaliste, donc ça me touche. Mais en fait, on est tous citoyens.



Mss Frnce La loi a été partiellement retoquée...

Jérémie : Pour les journalistes, ce n'est pas comme dans la loi d'origine où il fallait flouter les images. Ils ont quand même le droit de faire leur boulot. Mais il n'empêche, que ce truc-là, c'est quand même arrivé après des mois et des mois de répression, des mois et des mois de violences, des mois et des mois où des journalistes n'ont pas pu faire leur boulot. Et encore aujourd'hui, c'est n'importe quoi ce qui se passe pour les libertés individuelles dans ce pays. C'est n'importe quoi pour les journalistes et pour les citoyens.

Martin : Dans le pays des droits de l'Homme !

Jérémie : Mais vraiment, on ne va pas dire qu'on vit dans une dictature, mais on est dans un pays qui rogne progressivement sur les libertés individuelles. Et ça, c'est indéniable, ce n'est pas moi qui le dit, c'est un constat international.

Martin : C'est triste à dire, mais ces trucs-là sont comme une sorte d'essence dans le moteur de Mss Frnce. Ils font tellement de la merde que nous nous disons : "Putain ! Mais en fait, on va continuer à faire des EPs parce que ça pue la merde".

Thibault : Je n'écris pas beaucoup mais ces situations m'énervent.

Martin : Thibault écrit de temps en temps des paroles et il est vénère d'un truc du genre "Moi, ça me sert, ça me vénère de ouf, je vais écrire des paroles". 24 heures après, on a une chanson qui est faite. La musique n'est même pas encore composée, mais c'est juste que c'est super instinctif. On est motivé par ce qui ne va pas dans la société.

Thibault : On compose dans l'urgence. On jamme avec Jérôme à la basse et moi à la guitare. On balance un riff, puis ça se fait dans l'urgence. On m'a demandé si on prenait du temps à écrire, etc. Et c'est vrai que quand on passe trop de temps, on se triture trop les méninges, on arrête parce qu'on perd l'énergie.

Martin : C'est l'ADN de Mss Frnce.

Thibault : C'est facile et pas facile d'écrire une chanson. Parce que nos chansons ne durent que 1 minute 05, il faut tout condenser, avec des changements de rythme. On a quand même un refrain/couplet/refrain en une minute. C'est assez simple et en même temps, c'est compliqué parce qu'il faut tout mettre dedans.



Je souhaitais aborder aussi votre retranscription française du titre "Clint Eastwood" de Gorillaz en "Jean-Paul Belmondo". Ce clip et l'urgence de la chanson est absolument génial. Thibault parlait de l'urgence et de ce côté un petit peu crachat, grosse glaire dans la gueule et on se prend le truc. C'est vachement funky à la base

Thibault : Avec du respect. C'est ça, l'ambivalence.

Jérôme (basse) : Un crachat respectueux.

Martin : Il faudra que tu le notes, Jérôme a parlé.

Thibault : Parce que là, Martin crache. Mais il fait cela proprement.

Martin : On a un peu digressé, le crachat ce n'est pas trop Covid. Mais c'est vrai qu'à une époque, je crachais beaucoup sur scène et à chaque fois, je ravalais mon crachat ou j'essayais de le rechoper. Je trouve que c'est très Mss Frnce, genre "on crache, mais on fait attention".

Thibault : On fait attention et on respecte.

Martin : On fait tomber une bière. "Hop", petite serpillière pour essuyer.

Thibault : Quand c'est trop violent, on leur dit de se calmer dans la fosse.



Moi, j'adore cette ambivalence et cette dichotomie, entre l'esprit punk et la volonté de garder une sorte de normalité. Pour revenir sur Gorillaz. Comment êtes-vous allés chercher cette chanson ?

Martin : C'est Thibaut qui est fan de Gorillaz et de Damon Albarn. Et donc, il nous a proposé cette reprise. Comme on était OK, on l'a bossée.

Jérémie : En vérité, ce qu'on aime bien dans les reprises, c'est quand il y a des marqueurs assez reconnaissables. Dans Gorillaz et cette chanson, quand tu fais "Tou tin tin tin", tu reconnais tout de suite ce que c'est comme chanson. Du coup, que tu l'abrèges comme on l'a fait ou que tu la rallonges, tu la reconnais tout de suite. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette reprise.

Thibault : On ne la joue même pas, on devrait l'intégrer à la setlist.

Jérémie : C'est un peu comme les "Eaux de Mars" parce qu'il y a des marqueurs dans les reprises. Et là, on a enregistré une reprise de Nirvana pour une compil, et ce qui est rigolo, c'est que tu remarques quels sont les passages obligés dans une chanson, et ensuite, tu peux faire ce que tu veux, elle sera reconnaissable.

Thibault : Dans celle de Nirvana, "Lithium", c'est le refrain "Yeah, yeah yeaaaaaaaah !", c'est le passage obligé, après tu fais ce que tu en veux.

Jérémie : Voilà, ce qui est rigolo dans Gorillaz, c'est justement que tu respectes les passages obligés. Il y trois marqueurs par lesquels il faut que tu passes et on passe par ça en moins d'1 minute 20.

Martin : Pour le coup, on a coupé une partie parce qu'en fait, le passage rappé, je devais le faire mais c'était méga compliqué. "Finally, someone let me out of my cage" je l'avais traduit.

Thibault : Surtout que moi sur ce passage, je devais faire un arpège injouable.

Martin : "Quelqu'un m'a sorti de ma cage" et ça faisait cette ligne de voix rappée à la française qui faisait vachement genre "Nuit de folie" : "Il y a la basse qui frappe à la guitare, qui choque il y a le batteur qui s'éclate et toi qui tient le choc". Et voilà comme on a traduit les paroles en français. Pour revenir à la question, on s'est dit : "Qui est le Clint Eastwood français ?"

Thibault : C'est évidemment JPB, quoi !

Martin : Jean-Paul Belmondo "paix à ton âme" quand sortira l'interview.

(gros rires)

Les paris sont pris !

Thibault : Moi, j'ai adoré faire cette reprise. Le travail de reprise, c'était vraiment très drôle. Félicitations à Martin qui a fait le clip.



Martin, parle-nous du clip !

Martin : Je suis libraire et au début du deuxième confinement, les bouquins n'étaient pas encore des biens essentiels. Donc, je me suis dit : "Ah bah, t'sais quoi ? Vas-y, je suis chez oim, j'ai le temps de faire un truc". Je me suis toujours dit que je voulais faire un dessin animé un de ces quatre. Donc tu rentres en mode "Allez, on va dire 8 images par seconde." Bon, il faut les dessiner. Mais tu as le temps, tu es confiné. Donc, j'ai commencé à dessiner, je crois que j'ai fait 250 dessins en tout. Je leur ai demandé des photos et des vidéos. Et j'ai pris des vidéos live qui existaient déjà, j'ai foutu mon papier calque sur mon ordi, je les ai détourées après, je scannais et j'ai fait ça à peu près 250 fois.

Thibault : C'est très réussi et c'est un parallèle avec les personnages de Gorillaz.



C'est effectivement surprenant de vous retrouver à la fois sur cette chanson qui est pop à la base et sur ce côté un peu graphique.

Thibault : C'est ce qu'on aime bien faire. C'est très Mss Frnce, on fait cette reprise, c'est tout à fait nous. C'est cela, tu disais tout à l'heure entre Minor Threat et Oasis. Pour nous, cela a plus de sens de reprendre du Gorillaz que du Minor Threat. En fait, il y a tellement de choses à faire avec Gorillaz, alors qu'une reprise de Minor Threat, ce serait exactement la même chose. Notre première reprise, c'était G.L.O.S.S.. Très bonne, mais en fait, on n'a rien apporté

Jérémie : On n'a fait que traduire les paroles, elle se trouve sur notre deuxième EP.

Martin : Notre seul album MP3, parce qu'on a voulu toucher à tous les supports.

Jérémie : Il manque le CD !

Martin : On sortira un CD quand on splittera avec tous les titres, ça passe en 30 minutes ou 35 minutes, montre en main.

Thibault : Dans nos concerts, il ne faut surtout pas arriver en retard parce que si tu arrives cinq minutes en retard, tu loupes presque 4 chansons.



Peut-on parler de l'artwork du dernier EP ? C'est ton frère, Martin, qui a fait la pochette ?

Martin : Absolument.

Et donc, qu'est-ce qui lui est arrivé ?

Martin : C'est une cicatrice qui a un peu grossi. Et ce qui est intéressant avec cet EP, c'est surtout que de l'autre côté, il y a sa tête. En fait, c'est lui qui a créé le concept. Il y a un sticker, qui est sur son visage. Donc, si tu veux voir son visage, il faudrait enlever le sticker mais ce sont des stickers de tagueur en mode coquille d'œuf. Si tu veux arracher l'autocollant, ça arrachera le papier, mais c'est presque impossible de l'arracher. Tu ne peux donc pas voir son visage. Et en plus, il en a chié pour prendre ces photos. Parce que je pense que c'est difficile de se mettre devant un appareil photo, et de montrer ses cicatrices.

Jérémie : Sur la page Bandcamp de V, il explique l'artwork. Il l'a également fait pour IV, qui était une pochette vide avec des stickers. Il l'a fait aussi pour V, où il explique pourquoi il s'est mis en scène comme ça. Une manière d'assumer à la fois sa cicatrice et son image. Il faut vraiment qu'il parle, on ne veut pas parler pour lui. Allez voir son explication sur notre page Bandcamp.

Martin : Le truc, c'est qu'on essaye d'être conceptuel jusqu'au bout. On ne fait pas de la musique juste pour faire de la musique, mais l'objet fabriqué est un peu de l'"art", entre guillemets.

Jérémie : Et même sans guillemets, c'est juste de l'art.

Thibault : Voilà, on essaie de garder le côté DIY.

Martin : Vous remarquerez, il n'y a pas de label, Zéro label.

Thibault : Le label "DIY", on devrait l'écrire.



Tout est autogéré ?

Thibault : On est quand même entourés, on a un tourneur, etc..., mais on n'a pas de label.

Jérôme : Vous pouvez aller voir sur Discogs il y a marqué "no label" sur les cinq EPs.

Martin : Alors, je le dis : sur Google, il y a une erreur, Nous n'avons pas de label ! Je ne fais que de les relancer, ils vont vérifier. Je les relance. Je refais des captures d'écran genre "je suis Mss Frnce, je suis propriétaire des comptes Facebook, Instagram et nous n'avons pas de label".



Mss Frnce Et du coup, en parlant de "Je suis Mss Frnce", dans ton dayjob, Thibault, tu as pu faire écouter Mss Frnce à Miss France.

Thibault : Alors j'ai eu la chance de faire un tournage avec Miss France. Je pense que l'on peut arrêter le groupe car mon but ultime, c'était que Miss France écoute Mss Frnce.

Et elle a vraiment vomi après ?

Thibault : Non ça c'était moi dans un autre reportage... je suis ingé son pour une émission de télé et j'ai rencontré Miss France et je lui ai fait écouter Mss Frnce.

Martin : Je ne me souviens plus, elle a vraiment écouté ?

Thibault : Oui et du coup, c'est très drôle car le reportage s'appelle "Mss Frnce Vs Miss France". C'était une chouette expérience et je voulais que Miss France découvre Mss Frnce, et le comité Miss France a également vu l'émission. Et c'était chouette, et on a les mêmes valeurs, la paix dans le monde, c'est vraiment un de nos souhaits de faire écouter à une Miss notre musique. J'étais trop content d'avoir pu faire écouter Mss Frnce à Miss France

Martin : Et à Benjamin Biolay !

Thibault : Ah oui, il y a aussi Biolay, lui il nous kiffe.



J'ai lu quelque part que vous essayez de séquencer vos sorties d'EP tous les ans. Vous avez de nouvelles compos ?

Martin : Oui nous avons de nouvelles chansons que nous n'avons pas incluses dans le set. On a trois compos qui sont prêtes, mais Jérôme est devenu l'heureux papa d'une petite fille, donc je dois avouer que nous avons un peu moins de temps maintenant pour nous retrouver et surtout lui d'ailleurs pour composer. Et pour l'instant, on se cantonne avec ces trois titres-là. On verra comment ça va se passer si les "règles" doivent changer et qu'on ne rentre pas un EP par an, on prendra le temps qu'il faudra.

Thibault : On a déjà trois nouvelles chansons, donc c'est cool.

Martin : Voilà déjà trois bonnes chansons, donc une exclu pour W-Fenec : il y aura du saxo.

Thibault : Et une très vénère qui dure 40 secondes avec une collab. Deux de ces chansons sortent un peu du lot et sont un peu plus calmes, plus pop avec le saxo.

Martin : Elles ne sont pas pop non plus. Alors, tu as une exclu : les chansons s'appellent "La liesse", "Jeu de l'oie" et "Cambodge".



Si on revient sur les chansons déjà sorties, comment avez-vous eu l'idée de faire une chanson d'une seconde ?

Martin : Pour la petite anecdote, on a essayé de rentrer dans le Guinness Book, car il y a déjà un groupe de métal qui a fait le clip le plus court du monde. Mais le Guinness a refusé notre candidature ! On a composé cette chanson pour passer dans le Guinness Book et en fait, ils ont refusé

Jérôme : Le titre du groupe de métal faisait deux secondes, le nôtre une seconde mais ils n'ont pas considéré que notre demande était suffisamment légitime.



Quel est le titre de la chanson déjà ?

Thibault : "Toquard raciste urophile mais président" et cela fait TRUMP. Parfois pour se chauffer, ça nous est déjà arrivé de la jouer. Elle est hyper dure...

Martin : Et je crois qu'il y a même une radio qui nous l'a passée. En mode "On passe une chanson de Mss Frnce, écoutez "Bam !" et c'est tout !"



Écoutez, c'est super. J'ai fait le tour de mes questions...

Martin : C'est super merci, ah bah, il est déjà 3 heures du matin ? (Rires)



En tout cas merci pour votre disponibilité et ce show assez mémorable. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nos lecteurs ? À part la paix dans le monde, bien sûr...

Martin : Le pet dans le monde ? À partir du moment où on s'amuse, j'imagine que les gens s'amusent. Jérôme a une banane de ouf. Thibault devient complètement taré. Moi, je danse.

Jérome : À partir du moment où on arrive à communiquer le plaisir qu'on a sur scène, je pense que c'est un concert réussi.

Thibault : On prend du plaisir et en même temps, on a des choses à dire.

Martin : C'est pas mal comme citation pour finir. Merci beaucoup, en tout cas, merci à toi, et bon courage pour la retranscription.

Merci à Mss Frnce, sincères condoléances à la famille de Jean-Paul Belmondo. Et oui, j'en ai chié pour la retranscription.

Photos : JC Forestier

JC Forestier