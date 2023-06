Pas de mystères pour Mr R., on avait déjà fait connaissance avec ce trio biterrois en 2019 et leur premier LP, intitulé //. De retour fin 2022 avec 12 titres pour ce nouvel LP : Ere long. Alors pas de surprises, ce cher Monsieur R continue de nous emmener dans ses atmosphères post-rock contemplatives. Alors, qu'est ce qui différencie le mauvais post-rock du post-rock ? Avec le mauvais post-rock, tu lances des tracks de 6 minutes et il ne se passe rien. Tu perçois bien les instruments, guitare, basse, batterie, tu sembles identifier quelques structures, quelques tentatives musicales, mais tu restes en dehors. Les titres s'enchainent, et ça pourrait être les répet' d'une école de musique que tu entends en passant dans la rue que ça te ferait le même effet. Et puis il y a le bon post-rock, celui qui sait trouver l'alchimie simple et efficace, qui saura attraper tes oreilles et caler chacune de ses chansons à l'intérieur, qui te donnera envie de prendre un bon casque et un bon canapé, pour apprécier les nuances et expérimentations sonores. C'est celui qui maitrise les montées cathartiques, les crescendos hypnotiques, les subtiles insertions foisonnantes. C'est celui qui te colle 8 minutes d'un titre 100% instrumental, mais quand il est fini, tu te dis : « merde, c'était trop bon, je me le repasse ». C'est celui qui t'agrippe le cœur, te chatouille le cerveau et te titille le spleen. Et Mr R. fait évidemment partie de cette deuxième catégorie de post-rock. Ce monsieur R peut commencer par un fragile "Reveal", lâcher les guitares sur "Grasp" ou s'envoler en psychédélique "Embrace". À l'écoute de "Shine on", Mr R. démontre qu'il pourrait aussi faire du bon indie rock, avec paroles, refrain et tout le toutim. En conclusion, c'est Mr R. comme Monsieur Réussite.

Eric