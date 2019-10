BQE Fuck you Herbert (the bug) Cosmoboy Th! Th! Migaloo Breathe Keälin' them

Qui peut bien se cacher derrière le "R" de Mr R. ? Cela aurait pu être celui de Rodolphe Burger ou peut-être de Brendan O'Hare, ancien membre de Mogwai. Point du tout, c'est un quatuor biterrois qui propose son univers dans la lignée des artistes précités. Un Rêve plutôt que de la Rage, un Ralenti plutôt qu'une Ruée, Résonnant plus que Ronronnant, tout simplement (post) Rock (promis je ne vais pas énumérer l'ensemble des adjectifs qui commencent par "R"). Simplement, mais efficacement, Mr R.nous promène tout le long des 7 titres de leur premier album dans une ambiance atmosphérique, alanguie et étirée. Majoritairement instrumental, Mr R. joue avec les voix : quelques paroles sont susurrées, chuchotées, parfois des samples de discours viennent agrémenter une partition musicale sobre mais qui sait envelopper et attraper l'auditeur. Pour en revenir à la question liminaire, un super héros se cache derrière Mr R., et tu peux découvrir ses aventures, clippées et filmées, sur leur site officiel, joliment illustré et fort bien achalandé. Un univers visuel et musical complet et très plaisant.

Eric