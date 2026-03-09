Deux ans après avoir livré un clivant mais intense "Faces", le quatuor tourangeau Mossaï Mossaï revient nous hanter avec Fourrière. Un nom d'album qui n'est pas vraiment éloigné de l'univers à la fois hostile et fascinant dans lequel il souhaite nous immerger. Loin d'une banale continuité, ce nouvel opus se révèle être une intensification de leur démarche artistique sans concession. Toujours perturbé et délicieusement perturbant, le groupe maintient le cap d'une musique déstructurée, livrée ici en un format dense, à savoir six titres principaux encadrés par quatre interludes, même si la dénomination est parfois un leurre (un morceau portant le nom d'"Interlude" se trouve dans la tracklist).



L'ossature musicale de Fourrière est résolument industrielle (beaucoup plus que Faces) et rythmée par des pulsations mécaniques et des réverbérations métalliques. Ces fondations brutes cohabitent très souvent avec des plages d'ambient mystérieuses et un peu de noise/shoegaze plus que bienvenu (le final "Branche-œil" et ses mélodies font un bien fou à l'œuvre). Le quatuor excelle dans l'art de la dichotomie pour faire porter la voix de Marie, un fil d'Ariane captivant en mode spoken-word/poésie chantée et scandée, dont la tessiture nous rappelle celle d'Olivia Ruiz... Les couleurs de Fourrière étant extrêmement contrastées, on est ainsi brutalement saisi par la violente tension du titre éponyme, tandis qu'on se laisser bercer par le calme presque méditatif de "Blottie".



En définitive, l'impression laissée par ce disque est peu ou prou identique à celle déjà exprimée à l'égard de Faces (dont on ne peut que vous inviter à relire la chronique sur notre Mag #58). À travers ce nouvel opus, Mossaï Mossaï nous force à l'immersion et livre ici une nouvelle preuve que dans la noirceur peut émerger la beauté.

Ted

Publié dans le Mag #68