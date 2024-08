Dawna Buena I'm free now All wrong Candy A head with wings In spite of me Thursday Cure for pain Mary won't you call my name ? Let's take a trip together Sheila Miles Davis' funeral

Une basse avec seulement deux cordes jouées au bottleneck, un sax baryton, une batterie, un chanteur et c'est tout. Pas franchement de quoi faire une bonne base pour un groupe tout ça, à part taper dans l'expérimental post jazz truc machin à la "c'est quand même marrant de frotter le pavillon du sax sur la basse pour faire un son rigolo". Eh bien quand Mark Sandman à la basse et au chant, Dana Colley au sax et Billy Conway à la batterie sortent leur deuxième album, Cure for pain en septembre 1993, on se dit qu'importe la gueule de l'orchestre, quand ça fusionne, c'est du tout bon.



Car malgré cet agencement atypique, il suffit de lancer "Buena", deuxième titre de l'album, pour être entrainé par le swing de la ligne de basse et de la batterie, interpellé par la voix calme et presque discrète, qui semble réchauffée par le saxophone qui vient en accompagnement. C'est du rock alternatif, car même si un saxophone est omniprésent, il évolue plus dans un registre rock que blues ou jazz. Il saura être puissant et dense sur "Thursday", et pourra lâcher fréquemment des solos bien choisis en fin de titre. Il se prend même pour une guitare en sortant un solo avec pédale wah wah sur "All wrong", surprenant et jouissif. C'est enjoué, rythmé, ça swingue aussi quand même pas mal, Mark Sandman nous embarque (surtout) dans ses histoires de cœur, de ruptures, dont les prénoms ponctuent les titres des chansons (Dawna, Candy, Mary, Sheila...). Il y aura bien quelques instants atmosphériques, plus posés, mais l'essentiel du LP envoie du rythme et de la chaleur. C'est avant tout un très bon album, original dans ses sonorités mais relativement classique dans sa structuration, avec des titres qui tournent autour des 3 minutes. Morphine est-il vraiment un remède contre la douleur ? Médicalement, oui, musicalement, je ne sais pas, mais Cure for pain, est un album qui fait du bien.



Malheureusement, Morphine s'arrêta quelques années plus tard, tragiquement, avec la mort le 3 juillet 1999 de Mark Sandman qui s'effondre en plein concert en Italie, près de Rome. Il est déclaré mort peu de temps après, d'une crise cardiaque, il avait alors 46 ans, Morphine à peine 10 ans.