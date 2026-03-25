Alors non, il n'y a rien de particulièrement novateur dans le processus de création de cet album, ni dans l'histoire de Moonback Stage. Quatre copains d'un lycée à Tours, qui se retrouvent autour d'une même passion, musicale donc, et commencent à jouer ensemble. Ils enregistrent deux EPs, Waxy en 2020 et Jinxed en 2023. Deux productions plus tard à chercher leur voie, et voici cet Echo process, sept tracks pour cette fois-ci, afficher son identité et son style. Si la genèse est classique, le résultat est plus original. Le quatuor s'inscrit dans la lignée des quelques groupes de la côte ouest, de Rank-O à Lysistrata, un rock garage nerveux qui peut partir sur une mouvance un peu plus psyché quand le titre s'étire. Même si tu trouveras quelques morceaux en français, Moonback Stage chante en anglais, inonde des nappes de guitares saturées, parfois un peu noise et envoie du bon son, pas forcément novateur, mais très bien fait, et qui a le mérite de proposer quelques morceaux personnels comme "Chien méchant" ou "Timber" qui démontrent simplement que nos régions ont du talent et que Moonback Stage en est le bon exemple.

Eric

Publié dans le Mag #68