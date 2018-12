Il n'aura pas fallu attendre pour avoir la confirmation que les Monsternaut n'étaient pas qu'un feu de paille, on voulait davantage de leur desert-rock avec de la fuzz à foison, du groove et un chant charmeur et on est servi avec ce premier Long Play qu'est Enter the storm. Le trio ne réinvente pas le fil à couper le stoner mais enquille tous les attendus d'une galette qui promet des flammes, de la vélocité et l'envie d'aller tout droit en enfer. Riffs hypnotiques, descentes de manche, petits solos distordus, longues parties instrumentales, matraquage massif de fûts, effets gratinés sur le chant, saturation à l'avenant... les Finlandais cochent toutes les cases du cahier des charges sans pour autant se contenter d'aligner ce qu'on veut entendre. Non, en plus, ils donnent une vraie profondeur à leurs compositions, prennent quelques risques en défrichant des territoires plus méconnus ("Back to universe", "Swallowed by the Earth") et font en sorte qu'on accroche rapidement à l'ensemble. Au final, seules quelques redondances sludge peuvent ternir le tableau, le combo usant un peu trop des ralentissements de tempo pour alourdir leur propos, à côté de l'efficacité brute du titre éponyme, ça laisse songeur quant à leur réelle force de frappe.

Oli