Il y a une dizaine d'années, les routes de Mars Red Sky et Monkey3 se croisent (notamment en Allemagne) et le courant passe bien entre les musiciens qui poursuivent leurs chemins respectifs jusqu'à cette idée pas si folle : pourquoi ne pas créer un mix des groupes ? Monkeys On Mars était né !



Si c'est une belle excuse pour partir en tournée ensemble au printemps prochain et de faire la fête sur différents festoches (Rock Your Brain, Desert Fest, Westill, Motocultor ...), le supercombo s'est aussi échangé pas mal de démos, ajoutant chacun leurs touches personnelles pour accoucher d'un EP qui propose un voyage pour l'espace. Seulement deux titres, mais deux fois une dizaine de minutes pour profiter de ce qu'on pouvait attendre de la fusion de ces groupes : un stoner-rock psychédélique ! Puisqu'ils évoluent dans les mêmes sphères, il n'a pas dû être difficile de s'accorder sur le projet, des séries de riffs, une idée qui doit progresser, des influences assumées et des montées lumineuses (la voix de Julien est idéale pour ça, mais "Wear the call" démontre qu'on n'a pas besoin de chant pour foutre des frissons). Au-delà de Mars Red Sky et de Monkey3 dont on retrouve forcément de grosses traces dans ce nouveau projet collaboratif (les Bordelais ont sorti un très joli Mars Red Sky & Queen Of The Meadow en 2023), le groupe dont je ressens la plus forte influence/inspiration n'est pas pour me déplaire car il s'agit de Pink Floyd ! Passages instrumentaux, notes de clavier, solo de guitare déchirant (à la David Gilmour donc), le cœur de "Seasonal pyres" colle à cette définition du voyage cosmique des Anglais. L'autre morceau est plus lourd, plus fuzz, prenant davantage la direction de Mercure avec son stoner brûlant et s'éloignant ainsi du trip sur Mars proposé quelques minutes avant.



Les deux pièces se complètent et pourront assurer la liaison avec des morceaux propres à chacun des groupes qu'ils ne manqueront pas de jouer sur scène... à moins qu'ils n'aient composé ensemble de nouveaux titres d'ici là !

Oli

Publié dans le Mag #68