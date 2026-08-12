Avec Ant 1 : the scam of the mystical cicadas, Mô'ti Tëi avance sur un fil tendu entre impatience et vertige. Il le reconnaît lui-même : certains jours, l'excitation d'enfin partager le fruit d'un long travail l'emporte, et d'autres, le doute revient, tenace, à se demander si tout n'aurait pas pu être fait autrement. Ce deuxième album ne cherche pas à effacer cette oscillation, il l'embrasse. Résultat : un disque charnière, plus sombre, plus dansant, plus affirmé, où l'artiste assume pleinement sa voix, ses textes et sa vision. Le premier éclat, "My deaf friend", joue le rôle de seuil. Le choix du single n'allait pas de soi, au point qu'il envisageait un autre titre en ouverture. Puis il a consulté les personnes qui l'accompagnent au quotidien, tranché, et le morceau s'est imposé. Avec le recul, ça colle parfaitement : Mô'ti Tëi avait dès l'écriture imaginé ce titre comme un départ, notamment parce qu'il lui a très vite associé l'introduction de l'album, cette "mise en bouche" qui donne l'impression d'entrer dans une histoire.



Cette histoire tourne autour de l'écoute. Pas seulement l'écoute de l'autre, mais aussi la capacité à recevoir un conseil, un avertissement, une main tendue. Il parle de bienveillance, de ce réflexe moderne qui pousse à tout porter seul, alors que tout porter seul finit par écraser. Pour éviter le discours appuyé, il revendique une méthode à la fois simple et exigeante, c'est à dire privilégier la musique des mots, puis éclairer le sens par des images, et reculer dès que l'écriture devient trop précise. La poésie comme garde-fou. Musicalement, le contraste fait la force du disque. Une base folk onirique, une guitare centrale, mais qui n'habille plus seulement. Elle entraîne, elle groove, elle propulse. Sur "My deaf friend", l'envie d'un morceau dansant a guidé les arrangements, et la rythmique soca s'est imposée presque d'elle-même. Mô'ti Tëi revendique aussi une forte influence reggae, avec un paradoxe savoureux : tout est joué en finger picking, comme si le mouvement se glissait dans les doigts plutôt que dans un schéma évident. Les chœurs, enfin, apportent leur sortilège. Passionné par leur pouvoir émotionnel, il les pense comme des images. Ici, une seconde voix, presque une voix intérieure.



La pochette prolonge cette idée de collectif : des humains en marche autour d'un feu, qui, vus de loin, dessinent une fourmi. Née de l'envie de retravailler avec Thibault Balahy, elle fait du feu un symbole central, ce lieu ancestral où l'on se rassemble pour écouter chants, contes et mythes. Comme la musique, il réchauffe et éclaire. Enregistré à L'Étang Moderne, salle de spectacle transformée en studio, l'album s'est fabriqué dans une vie commune, au même rythme, avec une énergie partagée. Tempête, coupures d'électricité, bruits voisins, l'imprévu a nourri le récit. "Ant 1 : the scam of the mystical cicadas ne prétend pas sauver l'époque. Il espère mieux : accompagner, pendant le temps du disque, le plus de monde possible, et ouvrir un espace d'écoute où le doute devient partage.

JC

Publié dans le Mag #70