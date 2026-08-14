À l'heure où Mô'ti Tëi s'apprête à dévoiler son nouvel album Ant 1 : the scam of the mystical cicadas, l'artiste avance entre impatience et vertige. Entre la joie de partager enfin des mois de travail et les doutes qui accompagnent toute création, ce disque marque une étape importante dans son parcours. Porté par une écriture sensible, où la musique guide souvent les mots, Mô'ti Tëi tisse un dialogue entre l'intime et le collectif. Rencontre avec un artiste qui cherche moins à donner des réponses qu'à ouvrir des espaces d'écoute.

Comment te sens-tu à l'approche de la sortie de l'album ?

C'est un mélange de plein de sentiments qui peuvent très vite passer du tout au tout. Il y a des jours où on est super confiant, et excité à l'idée d'enfin partager le fruit d'un long travail, et parfois on se demande si on n'aurait pas dû faire les choses autrement. Il est maintenant temps que l'album sorte. J'ai hâte qu'il rencontre le public.



Dans cet état d'esprit, pourquoi avoir choisi "My deaf friend" comme première porte d'entrée vers Ant 1 ?

J'ai interrogé toutes les personnes avec qui je travaille au quotidien. C'est souvent délicat comme choix, le mien se portait sur un autre titre. Je crois que le morceau "My deaf friend", comme entrée en matière, est finalement plutôt un bon choix. Depuis sa sortie, il reçoit un très bon accueil. De plus en plus de radios le rentrent en playlist.



Et quand tu l'as écrite, tu savais déjà qu'elle lancerait ce nouveau chapitre ? Ou c'est venu après ?

Au moment où je l'ai écrite, en effet, je me suis rapidement dit que ce serait le premier morceau de l'album, surtout que je lui ai très vite collé l'intro de l'album, cette espèce de mise en bouche, et que c'est exactement le type de début que j'imaginais pour ce nouvel album.



Le titre parle d'écoute : qu'est-ce qui t'a donné envie d'interroger ce thème-là maintenant ?

D'abord, elle parle de moi, je peux être très têtu parfois... souvent. Mais évidemment, j'ai mis ça en parallèle avec notre monde actuel, car un morceau, c'est bien quand il te parle à toi en tant qu'auditeur. Pour cela, il faut l'ouvrir et c'est ce que j'ai essayé de faire.



Quand tu dis "écouter l'autre", tu parles plutôt de l'intime (relations proches) ou d'un constat social plus large ?

Pas simplement d'écoute, il parle aussi de bienveillance, et du fait d'être en capacité d'écouter les conseils et avertissements autour de toi. Tout porter seul est très compliqué.



Et pour garder la poésie, comment trouves-tu l'équilibre entre engagement et émotion, sans que le message prenne toute la place ?

Déjà, je priorise systématiquement la sonorité des mots par rapport à leurs sens. Ensuite, j'aime souvent illustrer le sens réel par des images, des expressions, et lorsque cela devient trop précis, je me dis que je vais trop loin dans le détail. Il faut alors que je revienne vers lui différemment avec plus de poésie.



Musicalement, on entend parfois un folk onirique, mais aussi une rythmique soca. D'où vient ce déclic de mélange ?

Cela vient probablement de mes influences, de musiques qui comportent ces deux éléments. La base de mes compos commence toujours par une mélodie de guitare. Pour "My deaf friend", je me souviens qu'au moment de faire les arrangements du morceau, je me suis dit : « Faisons quelque chose de dansant et entraînant », et cette rythmique soca s'est imposée d'elle-même.



En parlant de signal et de rassemblement, la pochette montre des humains en marche autour d'un feu, et vus de loin ils forment une fourmi. Comment est née cette idée, et qu'est-ce que tu voulais dire sur le collectif ?

L'idée est venue de mon envie de retravailler avec Thibault Balahy, qui avait déjà réalisé la pochette de mon premier album. En revisualisant son travail, je suis tombé sur d'anciennes réalisations qu'il avait effectuées avec des personnages identiques à ceux de la pochette. J'avais déjà le titre, et je lui ai soumis l'idée de réutiliser cette technique en faisant une fourmi, je crois... à moins qu'il ait déjà dessiné une fourmi, il faudrait lui demander. Ensuite, est arrivée l'idée du feu au niveau de l'œil, symbole du rassemblement des peuples qui s'y retrouvent depuis toujours pour écouter des chants, des contes, des mythes, etc...



On entend aussi des chœurs hypnotiques, tu les as pensés comme une foule, un écho intérieur, une communauté qui se répond ?

J'ai une véritable passion pour les chœurs, et l'émotion qu'ils peuvent apporter par l'harmonie. Ils ont cette capacité, par la manière dont ils sont interprétés, à tout de suite vous transporter dans un décor. Donc je les imagine très souvent en tant qu'images. Qu'est-ce qu'ils racontent ? En l'occurrence, sur "My Deaf Friend" il s'agit juste d'une seconde voix qui est un peu comme la voix intérieure que nous avons tous.



Et ta voix, très présente, tu la voulais plus proche, presque "confession", ou comme un instrument parmi les autres ?

Ça dépend des morceaux. Mais j'aime quand elle est en adéquation avec le texte et l'énergie du morceau. Pour "My deaf friend", elle est plus placée parmi les autres instruments, et la dernière phrase qui clôture chaque refrain est une confession, donc elle est interprétée comme telle.



Tu revendiques une filiation anglophone seventies. Sur ce morceau précis, quelles influences t'ont guidé, très concrètement ?

Sur ce morceau, il y a une grosse influence reggae. On pourrait même parfois imaginer une rythmique en contretemps, mais tout est joué en finger picking.



L'album a été enregistré avec Marlon Soufflet à L'Étang Moderne transformé en studio. Qu'est-ce que le lieu a changé dans les prises, l'énergie, les choix ?

J'avais enregistré le premier album avec Marlon, et au moment de préparer le second, le choix s'est naturellement tourné vers lui, une nouvelle fois. Après l'enregistrement du premier, nous avions pas mal discuté concernant les choses que nous aurions faites différemment si tout était à refaire et nous étions d'accord à chaque fois. Il était important d'avoir un lieu d'enregistrement avec une bonne qualité acoustique, mais aussi le fait que tous les participants se mettent au même rythme de vie, manger, dormir,... ensemble, afin d'avoir la même énergie au même moment. Et L'Étang Moderne réunissait tout ça.



Dernière image, le feu au centre "comme la musique" qui rassemble, réchauffe et éclaire... tu vois cet album comme un refuge, un point de ralliement, ou une façon d'allumer une lumière dans l'époque ?

Je n'ai pas toutes ces prétentions. Il sera avant tout ce que chacun veut bien en faire, et si déjà, il accompagne pendant 45 minutes un maximum de personnes, ce sera un immense bonheur pour moi.



Et comme l'album s'appelle "Ant 1", forcément on se demande... tu as déjà "Ant 2" quelque part dans un coin de ta tête ? Ou tu préfères laisser cette fourmilière vivre avant de construire l'étage du dessus ?

Je travaille en permanence sur des nouveaux morceaux, il reste du chemin à parcourir avant de réaliser un troisième album. On va déjà laisser vivre ce deuxième, mais une chose est sûre, il ne s'appellera pas "Ant 2", car "Ant 1" a plusieurs significations.

Merci à Bruno et Mô'ti tëi.

Photo : Marie Le Mauff