Écouter Debbie est une sacrée expérience. 6 titres et 21 minutes au programme pour lâcher prise et se laisser porter par la beauté et la volupté de la musique du duo synthé-pop. Lena Woods et Matteo Casati, les deux musiciens à l'origine de cet OVNI musical (et également membres de Nobody's Cult), peuvent être fiers des joyaux composant ce premier EP d'une qualité déconcertante. Mélangeant avec talent et passion la musique pop et des sonorités électroniques, et porté par une voix aussi douce qu'enivrante, MØ-NØ hypnotise celui qui s'aventure à écouter cette succession de chansons entières et captivantes. Jouant avec les ambiances ("Quiet") et maltraitant nos émotions ("The leak"), on sent dans la musique du duo fusionnel une véritable détermination à vouloir surprendre sans tomber dans un sensationnalisme perturbant. Les amateurs de Morcheeba ou Björk se régaleront en enchaînant les écoutes de Debbie, chacune permettant de déceler une sonorité qui n'aurait pas été perçue lors d'une précédente. MØ-NØ pourrait aisément trouver sa place sur la bande originale d'un James Bond période Daniel Craig ("Freedom") ou une série surnaturelle ("Debbie"), et on devine aisément l'exigence et la patience qui ont dû être nécessaires pour accoucher un premier disque impeccable. Chaudement recommandé.