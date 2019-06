Mina est le cœur de Misty Bliss, pas seulement parce qu'elle tient le micro (et la basse quand elle compose) mais aussi parce que c'est elle qui est à l'origine du groupe et qui a convaincu Dr Gab d'y apporter sa guitare avant de trouver deux autres comparses genevois pour enregistrer ce premier EP. Si c'est la voix de la miss qui marque principalement l'auditeur, une voix enlevée, poignante, claire et forte, il faut aussi noter le soin apporté aux sonorités de la guitare qui varie les effets et n'hésite pas à accélérer le tempo ("Take on the world") ainsi qu'une rythmique mise en avant au travers de la 4 cordes ("Deep desire"). Musicalement, l'ensemble est simplement "rock", on peut trouver quelques idées venues du blues et d'autres issues d'un hard rock old school datée des seventies et ces deux influences cohabitent sans mal, liées par le chant repérable de Mina. Sympathique mais pas révolutionnaire, Misty Bliss aurait pu ne pas retenir notre attention mais un petit truc nous dit que le futur proche pourrait faire du groupe une très bonne surprise, ils ont en effet programmé une session studio pour un album sous la houlette de Steve Albini, le genre de truc qui peut changer une carrière...

Oli