Le premier EP n'avait pas de titre mais on y trouvait au moins le nom du groupe (c'était en 2012 déjà), l'album bénéficiait lui d'un identifiant, le retour dans les bacs avec un 45 tours, qui, lui, n'a rien sur la tronche, ce sera donc 2nd EP. Et s'il veut être le dernier à survivre, Mister Godson ferait bien de faire gaffe à son briquet parce que jouer avec le feu quand on est assis sur un jerricane d'essence pas loin d'une station-service en feu, c'est pas ultra secure. Mais le gars a la peau dure et les traces de sang qui maculent ses fringues, son casque et sa batte à la Negan laissent penser qu'il y a encore eu du grabuge. La grosse basse qui attaque "Fool & happy" lance pourtant une ode horacienne au présent, le rythme est punchy mais les mélodies (gratte, chant, chœur) apportent de la légèreté et le contraste qu'il faut pour transformer le morceau en hit sur cet Extended Play. "Couple in my head" est une punk rock song plus basique avec un joli démarrage, un son clair clinquant et une vitesse de croisière assez cool. Sympa mais pas de quoi totalement ôter de l'esprit "Fool & happy". Plus insidieux, moins frontal, "What did you do" pose ses mesures et les instrus derrière un chant qui ose le changement, plus grave, plus distant, mixé avec les cassures rythmiques, l'ensemble se fait remarquer par son aspect original. Il restait un peu de temps sur la face B de la galette alors le groupe a laissé Kosh retravailler "Joy's rage" paru sur le split avec Rock N Roll Television, le côté hip hop est accentué avec des scratchs alors qu'un petit synthé vient casser le versant plus rugueux du refrain. Qui sait, si les Beastie Boys avaient été Limougeauds, ça aurait pu ressembler à ça. 4 titres, 4 directions, Mister Godson Will Be The Last One To Survive est assis au milieu d'une vaste plaine et ne sait pas encore dans quel sens il va partir, il ira certainement là où la castagne l'appelle éliminer les dernières entités qui le séparent de la victoire royale.

Oli