Il y a des disques qui, en les écoutant, vous ramènent instinctivement dans des univers chargés d'images qui correspondent parfaitement à la réalité de ceux qui en sont les auteurs. Messstation, le dernier album de Miss Tetanos, en fait partie. Ce projet electro/EBM, monté en 2010, sévit depuis quelques temps déjà dans le fin fond de la province du Hainaut, à l'ombre et à la lumière de Charleroi, ville culturellement bouillonnante dont le passé industriel semble avoir laissé des traces dans chaque pulsation et sonorités de ses morceaux. Désormais duo depuis le départ de leur batteur, Miss Tetanos s'est refait, en quelque sorte, une beauté musicale bien plus électronique et frontale qu'auparavant, toujours sous le contrôle du thérémine de Katia et des synthés de Fabrice, tous deux chanteurs (souvent sous effets !), excepté pour "Christophe Colon" où le micro est laissé à la voix gutturale de Sir Herbert Boureau, chanteur de Raxinasky et Furax.



Sur Messstation, leurs influences new wave et post-punk (mais pas que) dessinent les contours de leur identité, mais ne sont qu'infusées dans une mixture plus dense où se croisent des cadences souvent infernales et une multitude de mélodies bizarroïdes empruntées principalement à l'EBM, à la darkwave ou à la techno. Des genres plutôt anciens (années 1980-90) qui ramènent le duo à leurs premiers amours. Un retour aux sources qui ne s'encombre pas d'artifices. Simple et direct, le disque se singularise de par son approche, parfois spectrale, de la mélodie couplée à des voix qui sont utilisées comme des notes de claviers (ou autres). Si l'énergie de Miss Tetanos vient en grande partie de ses beats, sa dimension mélodique n'est pas en reste et peut à la fois tenter de les suivre ("Dolly Pran") ou carrément de s'en détacher ("La tombe"). Et si son univers musical fait écho à la condition post-industrielle de sa ville, l'excellent artwork signé par l'Allemand Holob en prolonge l'expérience à travers sa dénonciation sans détour de toutes les formes d'exploitations et des conflits dans le monde.



Au final, tout est cohérent chez Miss Tetanos, et sa rigueur n'exclut même pas l'humour. En témoigne, notamment, ses jeux de mots bien placés dans ses morceaux, que je t'invite à écouter au plus vite, si tu as envie de te défouler après une journée de boulot bien emmerdante.

Ted

Publié dans le Mag #70