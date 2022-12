Toby Extinction Cumbia Veel kantoren te huur in Brugge Clit Club Reincarnation Wich is you Schmerzen Plopsalad

Ça arrive de temps en temps, après un rush d'enfer, de ressortir un disque oublié du tiroir. Le concerné s'appelle SSIM Sonatet III, le dernier album en date des Belges de Miss Tetanos sorti il y a un an via quelques labels dont la bonne crèmerie Rockerill Records (Attic Ted, Slift, Le Prince Harry). Et pourtant, celui-là aurait dû nous sauter aux yeux tant sa pochette est magnifique en tout point. Une œuvre colorée d'Elzo Durt mêlant notamment le thème de l'Égypte avec celui de la manufacture et de l'industrie. Quel lien entre les deux ? Je n'en sais rien, mais la porte aux effets hypnotiques au centre de la pochette exprime à la perfection le ressenti final que j'ai de cet album qui n'est pas de tout repos. Cette transe électro-rock guidée par les sons totalement barrés de thérémine fout le tournis et s'abat sur nos oreilles comme une pluie battante, ses phases cycliques garnies d'éléments kraut et psyché nous possèdent avec une facilité inquiétante, un peu comme La Jungle (autre groupe affilié à Rockerill Records, au passage) dans un tout autre style. Tiens bon la barre, car de "Toby" à "Plopsalad" en passant par "Veel kantoren te huur in Brugge", Miss Tetanos va te secouer dans tous les sens.

