Si tu aimes Touché Amoré, Birds In Row ou même Amanda Woodward, alors ne passe pas à côté de Misere. Le quintet lillois (formé en 2019 avec plein d'ex...) se définit lui-même comme un groupe «post-punk» sur sa page Facebook mais à l'écoute de ses histoires, on s'aperçoit vite qu'il a bien plus que ça à raconter. Peut-être est-ce dû au changement de batteur pour la composition et l'enregistrement de ce premier EP (à La Malterie, haut-lieu d'agitation culturelle à Lille) mais ça brasse plus large au niveau des styles. Tantôt post-hardcore, tantôt noisy, tantôt indie, un peu de post-punk, quand même et quelques passages plus screamo font qu'aucune de ces «stories» ne ressemble à la précédente (ni la suivante) et c'est ce qui fait le charme et la force de ce disque. J'aurais pu me contenter de 5 chansons sonnant comme "Flowers" ou comme "Dog leash", et cela aurait été déjà très bien mais je ne peux que saluer leur envie/besoin de ne pas se limiter, tout en gardant une totale cohérence. Une constante en revanche, de la première à la vingt-cinquième minute de Stories we tell, Misere maintient une intensité, une noirceur, une tension malsaine qui ne nous lâche pas. Un essai transformé et je serai au rdv pour la suite de leurs histoires.