Dans l'attente d'un potentiel premier LP, les Mira Calls ont dû faire face au départ de leur batteur Lucas (qui a lancé depuis son premier album en solo sous le nom de Degeyter) juste après l'enregistrement d'un nouvel EP nommé Pebble in the shoe paru en février dernier. Avec l'arrivée de Boris Louvet (qui a usé ses baguettes dans L'Effet Défée, Aeris, Le Dead Projet ou Fange, et ses balais sur de projets jazz comme Rouge), le trio de noise rock semble être reparti de plus belle, on attend donc la suite avec grande impatience. Les 2 titres de cet EP confirment ô combien que le groupe a un goût dévorant pour les atmosphères à la fois sauvages et mélodiques. C'est sa marque de fabrique depuis leur premier EP Alpha dream sorti en septembre 2021, tout comme ses cassures nettes et la mise en valeur de ses guitares virevoltantes qui constituent sûrement le point fort du disque. D'une esthétique à la fois grunge, punk, crust, émo et noise, Pebble in the shoe bénéficie d'un son plus brut et moins étouffé que son prédécesseur, ce qui met bien plus en lumière le travail d'écriture du trio.

Ted

Publié dans le Mag #56