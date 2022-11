Avec le recul, la pandémie mondiale n'a pas eu que des effets négatifs. Pour preuve, Minns Du, nouveau projet de Romain, ancien guitariste-chanteur des valeureux Thirty Six Side (qu'on aimait beaucoup dans l'équipe, soit dit en passant), qui n'aurait pas vu le jour s'il n'avait pas été contraint de rester confiné à la maison.



Entre deux sessions d'orthographe et de mathématiques, Romain a en effet embarqué ses deux fistons (basse et batterie) dans cette nouvelle aventure dont l'avenir nous dira s'il s'agit d'un one shot ou bien d'un projet à long terme. En tout cas, j'espère qu'il y aura une suite à Transmission OK, premier EP de quatre titres, aussi énergique que rafraîchissant. Dans un registre empruntant tant à la Power Pop qu'au post hardcore, avec un mélange de voix chantées et hurlées, Minns Du tire son épingle du jeu en proposant des chansons percutantes et bien construites. Les mélodies s'entremêlent avec la rugosité sonore ("The art of riding" est un petit bijou dans son genre, que Foo Fighters ou Quicksand pourraient valider les yeux fermés mais les oreilles bien ouvertes), et le groupe s'avère convaincant quand il s'agit de mélanger arpèges et rythmique coup de poing rappelant Deftones. Rien que ça ("Minns Du"). Les influences 90's de Romain transpirent tout au long de "Chaos" et "Naka" et il est rassurant qu'en 2022, les bonnes habitudes (et attitudes) du rock qui nous a fait vibrer il y a plus de deux décennies se transmettent toujours entre les générations. Le groupe prend le temps de poser ses ambiances (18 minutes pour 4 titres) et même si le disque n'est à ce jour disponible que sur les plateformes, j'espère qu'un label permettra de presser une poignée d'exemplaires physiques pour jouer à fond les ballons ce Transmission OK sur une bonne hi-fi. A bon entendeur !

Gui de Champi