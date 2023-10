Mugay Building clouds Fee Too heavy for radio Souvenirs Sensoria Experyance Petrossian You're not affecting my mind anymore No colors Deep mark

Sacrée production pour ce deuxième album de Mind Affect, jeune combo (à peine 5 ans) qui a vu ses espoirs de se faire repérer avec un premier album (Emma sorti fin 2020) s'envoler avec le confinement puis les restrictions sanitaires. Les revoilà avec Deep marks, une dizaine de titres pop-rock qui empruntent un peu à la brit-pop, un peu à la french touch et beaucoup au bon rock. Basse dynamique, batterie efficace, samples bien placés, riffs électrisants, chant accrocheur sans donner dans la facilité, au moment de faire le tour du propriétaire, on ne peut leur faire que des compliments. Même quand ils calment totalement le jeu pour charmer leur monde, on tombe dans le piège grâce au soin apporté aux arrangements et aux sonorités ("Souvenirs", "Petrossian"). Il va sans dire que je les préfère quand ils montrent les muscles et appuient sur la pédale de distorsion ("Too heavy for radio", "You're not affecting my mind anymore"), cet aspect de leur personnalité donne de la profondeur à leur champ d'action et rend plus difficile leur catalogue ou la comparaison avec d'illustres aînés. Tant mieux.