Mina Raayeb est un projet récent né de la rencontre à Brest de la section rythmique du groupe noise rock Mnemotechnic (Xavier Guillaumin, au synthé et à la basse, et Anthony-Medhi Affari aux machines/percussions) avec le rappeur et comédien Lemmy Delamarre. Fin septembre 2024, le trio frappe fort d'entrée avec un EP de 6 titres qui inaugure sa discographie à base de sons hip-hop indus. Son nom ? Opponents. Ce titre s'inscrit dans la lignée de ce que propose le groupe, à savoir une musique qui mène au combat avec une approche percussive de l'instrumentation, elle-même sombre, qui séduira d'entrée tout bass-addict névrosé. S'y mélange des sonorités electro-indus à la fois mystérieuses, hypnotiques, et percutantes, et un flow sous tension qui fait front. Alors, on pense d'instinct à la démarche de Dälek en écoutant Mina Raayeb, mais le trio partage aussi son penchant aventureux avec Death Grips voire Ho99o9, mais sans le côté punk. Chaque titre de cet EP se distingue par une identité forte ("Reset" et "Hi again" sont davantage portés par le groove, tandis qu'"Opponents" et "Jack" mettent plus en avant le chant et la litanie) et une urgence revendicatrice. Voici un disque qui sent bon le soufre.

Ted

Publié dans le Mag #64