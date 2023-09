Du fait de son style, Breathe in, breathe out est typiquement le genre de disque que je n'aurais probablement pas découvert tout seul si je n'avais pas été sollicité par un attaché de presse (un PR comme on dit dans le métier). Et je serais passé à côté d'une petite pépite comme je les aime, pourtant. Alors, je ne vais pas faire l'ingrat et je vais te faire partager cette belle trouvaille. Ne me remercie pas, c'est cadeau.



Milos Asian, l'artiste derrière Breathe in, breathe out, n'est pas né de la dernière pluie. L'artiste franco-péruvien est actif sur la scène bordelaise depuis plus de vingt ans, tout d'abord comme dénicheur de talents au sein du café-concert qu'il a tenu, et comme auteur-compositeur-interprète depuis une quinzaine d'années. Ce nouvel album, le dixième de sa discographie, a été composé sans pression au cours de cette décennie par Milos Asian et rassemble un certain nombre d'amis musiciens talentueux et aguerris, et qui ont enregistré leurs parties chacun de leur côté (vive la technologie !). Milos Asian explore différents univers, majoritairement indie, folk et pop ("Breathe in, breathe out", "Can you set me free") en passant par le reggae ("I scream your scream", la soul ("Men for dinner") et la world music ("I need your hand") et ce, toujours avec justesse et une certaine tendresse. Le panel d'émotions positives transmis par les chansons est sublimé par la richesse du patchwork des sonorités apporté par les cuivres ou les instruments à vents. Le chant (principalement en anglais) de Milos, doux et suave, est souvent doublé par des voix féminines, ce qui apporte vraiment un plus à tout cet ensemble vraiment réussi. Tu l'auras compris, le niveau de l'interprétation des morceaux est équivalent à la qualité des compositions diverses et variées, et l'écoute de ce disque, en plus d'être divertissante, est apaisante.



Breathe in, breathe out va tenir une place de choix dans ma discothèque ces prochains temps. Et quand il aura rejoint ma collection et pris un peu de poussière, j'aurai grand plaisir à refaire tourner la galette dans ma platine CD en appréciant à sa juste valeur cette succession de jolies chansons.

gui de champi