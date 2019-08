S.O.S. For yesterday Nothing Sour days Yanny & Laurel Reach you Do you want war Trumpets & Poutine Let it be Dramatics planet Cavemans land Carry on

Voici que réapparaît sur le nouvel album de Millencolin, le piaf clamsé qui était prêt pour la dinette à l'époque de leur deuxième album Life on a plate ; celui qui les avait fait connaître au-delà des frontières suédoises (l'album, pas le piaf). C'était en 1996, et si l'oisillon débarque cette année en mode walking dead au-dessus de ce qui semble être les quelques heures avant la fin du monde, c'est peut-être pour noter qu'en 2019, Millencolin est toujours là, aucun départ dans le groupe depuis leur formation en 1993 (l'amour commun pour le skate et/ou la musique ?), et toujours à offrir du punk rock au fil des 9 LPs. Ce S.O.S. ne déroge pas à la règle, avec ses refrains mélodiques, son chant clair et ses 12 titres sans baisse de tempo (pas même une digression dub, ska ou même rock). Plus punk que No Fun At All, moins old school que Randy, plus rock que Satanic surfers, Millencolin plaque un trick au milieu de ce park, histoire de compléter la famille suédoise du punk-rock. Au final, rien de nouveau sous le soleil, mais si tu as aimé les précédentes sorties des skateurs d'Örebro, alors S.O.S. te livrera ta dose de punk rock à roulettes.

Eric