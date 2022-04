Miesha and The Spanks est un projet initié en 2008 par la chanteuse canadienne Miesha Louie. L'idée globale est de distiller un rock garage voire punk. Tandis qu'elle assure également la partie guitare, Miesha multiplie les collaborations avec des batteurs pour compléter son duo. En 2016, Sean Hamilton se glisse derrière les fûts et donne un corps définitif à la formation. Voilà, difficile d'en savoir plus tant le groupe semble être resté discret après une dizaine d'années d'existence. Bandcamp sait toutefois illustrer que Miesha and The Spanks produit davantage de singles qu'autre chose. En avril est sorti Singles Ep qui comme son nom l'indique ressemble davantage à une compilation qu'à un album studio.



Alors cette nouvelle galette, c'est quoi ? C'est d'abord une création dans laquelle Miesha Louie est largement sous les feux. Son chant clair et dynamique est le principal apparat de son projet. Certaines de ses mélodies chantées en sont carrément entêtantes. Il reste à savoir si cela est un bénéfice pour tous les auditeurs. Les compositions renvoient un côté vintage plus d'une fois. Les penchants punk sont quant à eux proches de The Runaways. Globalement, il manque certainement une basse pour donner du relief et surtout de la profondeur. Le batteur remplit sa partie sans écarts. Il cogne plus fort "Use To Care (I don't care)" et la musique semble plus équilibrée. Dans « Singles Ep », Miesha and The Spanks révèle un belle énergie. Il reste à voir pour la prochaine fois si la formation pousse le bouchon plus loin.

Julien