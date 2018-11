Le nom de Miegeville est assez courant dans la région de Toulouse, ailleurs il est associé au prénom Matthieu et évoque un artiste sympathique, touche à tout et qui fourmille d'idées. Des idées qu'il a toujours, jusqu'alors, voulu partager avec d'autres pour les sublimer autant que pour ne pas attirer toute la lumière à lui. Son travail, son imagination, son énergie ont déjà servi la folie de Psykup, l'intensité de My Own Private Alaska, la douceur d'Agora Fidelio, les mélanges de Cancel The Apocalypse, les écrits de Terre Neuve Collective ou la sensibilité de The Black Painters (et je ne liste pas toutes les fois où il est rencontré d'autres groupes en studio comme Hypno5e ou Ending Satellites) mais jamais il n'avait voulu vraiment avancer seul face aux projecteurs. Travestissant souvent son prénom en une marque de chocolat (MilKa c'est lui aussi), il l'oublie pour ce nouveau projet pour ne pas se présenter comme un "chanteur" mais parce que Miegeville ça sonne bien aussi pour un groupe. D'ailleurs il n'est pas seul dans cette aventure puisqu'il a embarqué avec lui Arnaud (guitariste rencontré pour monter Cancel The Apocalypse), Stéphane (électro-arrangeur connu pour différents projets dont Hello Bye Bye, Mouloud, Mobil Session Team...) et même son vieux pote Jouch (qui joue au sein de Naïve et réalise ici l'artwork). Plus qu'un "simple" projet solo, Miegeville est donc une bande de potes réunie autour d'un grand bonhomme. L'histoire commence avec un EP 5 titres intitulé Longue distance, elle se poursuivra avec un livre ("Là où convergent les points cardinaux") et un album (EstOuest).

Oli