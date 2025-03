Intro Nothing Bleeding in the backseat Love Lush Well Peat Black in may

Formation parisienne fondée en 2021, Midscale s'est offert un premier LP nommé Movements en avril dernier, après un EP paru il y a deux ans et demi. On regrette de ne pas les avoir découvert plus tôt tant ces huit titres indie rock/shoegaze/post-rock sont exaltants pour nos écoutilles. S'inscrivant dans un registre proche de Slowdive, DIIV, Bdrmm ou encore Film School (la liste est longue comme le bras), on comprend bien que Midscale a des mélodies aériennes et des riffs aux sonorités denses à revendre par palettes. Parfois, on y trouve même des petites ritournelles de guitares façon cold wave pour appuyer la mélancolie qui transpire abondamment dans leurs morceaux. C'est vraiment ce yoyo entre chaud et froid, puissance et sérénité, combiné à une interprétation parfaitement maîtrisée qui nous séduit le plus chez Midscale. Ce chemin qui, par exemple, nous amène à quasiment verser une larmichette en écoutant la délicieuse "Bleeding in the backseat", puis quelques temps après à se voir brimbaler comme un con sur "Peat" (dont la voix est incroyablement proche de celle d'Anthony Gonzalez d'M83), tout en se laissant bercer facilement par des morceaux idoines tels que "Love" (qui porte bien son nom") ou "Lush". L'avantage, en plus, c'est qu'avec ce genre de disques, le temps n'existe plus.