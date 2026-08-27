J'ai découvert Michelle Blades un peu par ricochet, comme cela arrive souvent sur la scène indépendante. C'est d'abord via Flora Fischbach que son nom a croisé ma route. Puis, je l'ai vue en solo lors de l'anniversaire du label Midnight Special Records. Et là, révélation. Sur scène, Michelle Blades possède cette présence rare, à la fois douce et magnétique, capable de transformer un concert en moment suspendu. Née au Panama avant de fuir avec sa famille la dictature de Noriega pour rejoindre la Floride, Michelle Blades a toujours eu une trajectoire nomade. L'Arizona d'abord, où elle fait ses premières armes sur la scène alternative américaine, puis Paris à partir de 2012. Une ville qui devient rapidement son port d'attache artistique.



Depuis, elle s'est imposée comme une figure singulière de la scène indépendante. Autrice, compositrice, multi-instrumentiste, créatrice de musique de film, bassiste pour d'autres artistes... Michelle Blades fait partie de ces musiciennes qui circulent librement entre les projets. On l'a vue accompagner Pomme, arranger pour Flavien Berger, composer la bande originale du film "Las hijas", et plus récemment rejoindre la tournée du groupe La Femme. Une artiste multiple, capable de se mettre au service des autres sans jamais perdre sa propre voix. Avec Where to?, publié chez Escargot Musique, elle revient à un format plus intime. L'album a été enregistré en seulement neuf jours aux studios de La Bergerie dans le sud de la France, entourée d'Astrobal, Vincent Guyot, Gaétan Nonchalant et Nina Savary. Le résultat est un disque épuré, presque fragile, où chaque arrangement semble respirer.



Dès "You're the mother, you're the man", premier single, Michelle Blades installe une atmosphère délicate. La chanson, dédiée à la monoparentalité, touche par sa simplicité et sa sincérité. "Show & tell" et "Keep it" prolongent cette folk introspective, lumineuse et légèrement étrange. Mais elle reste une exploratrice sonore entre interlude ou rythmes désarticulés qui rappellent que l'artiste aime brouiller les pistes. Cet album nous plonge dans des paysages oniriques d'une grande douceur. Ce qui me fascine chez Michelle Blades, au-delà de sa présence scénique, c'est sa culture musicale qui ne connaît aucune frontière. Sa musique circule entre continents, influences et imaginaires. Where to? n'est peut-être pas un disque spectaculaire, mais c'est un album sincère, habité, qui confirme une chose : Michelle Blades est devenue indispensable à notre scène indépendante.

JC

Publié dans le Mag #70