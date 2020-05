Si tu fais la synthèse de mes chroniques dans le mag, tu te seras rendu compte depuis longtemps que j'ai une passion certaine pour le rock, celui qui transpire, celui qui chavire et celui qui te fait rugir de plaisir (euh, je m'emporte là !). Et Michael Monroe est bien ce qui synthétise tout ce que j'aime dans le rock !



Entouré d'une équipe d'enfer (avec notamment le bassiste de Hanoi Rocks et l'excellent guitariste Rich Jones - ex Loyalties et Ginger Wildheart Band), le Finlandais (ancien frontman de Hanoi Rocks) est de retour avec One Man Gang, onzième album de sa discographie solo. Le défi de proposer un contenu aussi abrasif et récréatif que Blackout states, excellente précédente production datant de 2015, était de taille et le challenge a été remporté haut la main ! Il faut dire qu'en douze titres, le blondinet et ses quatre compères ravagent tout sur leur passage, en enchaînant tubes sur tubes, en multipliant les riffs catchy et en servant des chansons de qualité sans jamais se fourvoyer dans la simplicité. Et même si je ne raffole pas des ballades (même quand elles sont bien exécutées, comme pour "Midsummer nights"), elles ont l'avantage de permettre à l'auditeur de reprendre ses esprits après avoir encaissé un trio de brûlots façon uppercuts (le punk "One man gang", l'excellent "Last train to Tokyo" dont tu chanteras le refrain après une seule écoute, "Junk planet" avec MM à l'harmo') et avant de repartir pour la même punition ("Black ties and red tape". Le groupe maîtrise à la perfection ce que j'appelle le "tube mid tempo" ("Wasted years", "In the tall grass", "Hollywood paranoia". Même la trompette est utilisée à bon escient dans le dansant "Heaven is a free state" et ses rythmes hispanisant. Franchement, que demande le peuple (à part des concerts en France, et pas seulement un passage parisien en milieu de semaine !) ? Sinon, je t'ai dit que des types de Damned, Apocalyptica et Hanoi Rocks jouaient sur le disque en guests ?



Voici un disque dont on ne peut pas se lasser. Doté d'une production impeccable, One Man Gang est un album presque parfait en tout point, remuant, riche et généreux. La voix du frontman est reconnaissable entre mille (même si certains morceaux bénéficient d'arrangements intéressants), ça dégueule de plans rock'n'roll aux guitares (les deux six-cordistes abattent un boulot impressionnant), ça bastonne à la rythmique et ça respire l'authenticité, la passion et l'amour de la musique ! Tout ce que j'aime dans le rock. Rien de novateur, certes, mais qu'importe. Quand c'est fait avec le cœur, ça ne peut qu'être souligné et apprécié.

gui de champi