Même si les Metro Verlaine ne sont pas des nouveaux venus dans le paysage musical, la curiosité ne m'avait pas poussé à écouter (et apprécier) que les titres les plus connus. Grâce à Lucie de See you in LA qui se spécialise de plus en plus dans les groupes normands qualitatifs, nous pouvons découvrir avant sa sortie le nouvel LP Post punk au titre pour le moins évocateur.



Les titres oscillent entre la langue de Shakespeare et la langue de Molière sans perdre en cohérence. Le duo, Raphaëlle au chant et Axel à la guitare, nous surprend par la qualité des compositions, ce style étant plutôt réservé à des combos d'Outre-Manche. Le groupe nous offre 35 minutes de tension avec les ingrédients qui font les bons disques du genre du nihilisme allié à un côté belliqueux qui permet d'alterner en fonction des chansons et ne pas rendre le disque monolithique.



La pochette est réalisée par une artiste Charlotte Romer qui est également proche des We hate you please die ou des You Said Strange. Alors, la Normandie serait-elle devenue l'épicentre du rock en France ? Au vue des secousses sismiques des dernière productions de ces groupes, il y a réellement de quoi se poser la question...

JC Forestier