A l'heure où j'écris ses lignes, la tournée du gros 4 dont vous trouvez un large report dans ce numéro s'achève. Lors de l'annonce de la tournée, de nombreux commentaires se sont fait jour, en mentionnant des noms qui auraient à juste titre plus leur place que tel et tel groupe présent sur l'affiche, ici un Gojira là un Sidilarsen (qui a finalement eu sa place sur l'affiche sur la date toulousaine du gros 4). Certaines voix parlaient de Merzhin bien même la sortie de cet album et ces personnes avaient de l'inspiration tant Marche et (c)rêve va rebattre les cartes du paysage rock français.



Revenons à nos Bretons, Merzhin a déjà creusé son sillon avec une longue carrière, délaissant le folk breton pour un rock de plus en métal et de plus en plus sombre ; grand bien leur en a pris. Nomades, le précédent album posait déjà les bases d'un rock plus lourd à la fois dans les compositions que dans les textes. Sans renier ses origines, Merzhin sait instiller ça et là ce qu'il faut de fifre ou de bombarde. Le groupe avait pu lors de sa dernière tournée "assise" proposer deux titres de cet album. Cette tournée avait également servi à retravailler les anciens titres pour les allonger, les étirer et les alourdir pour qu'ils prennent encore plus d'ampleur, notamment par l'arrivée d'un nouveau guitariste.



Le tire "mur d'eau" est un des titres sur lequel la "bombarde est l'avenir du rock'n roll", présente sur le refrain elle ne dépareille ni des autres instruments ni des textes inspirés. Ce qui n'empêche pas la chanson de se diluer sur plus de 6 minutes et une fin qui oscille entre douceur et tsunami. Parmi les deux singles sortis en vidéo, le dystopique "Je veux" est certainement un des meilleurs titres à la première personne depuis Virago ! Quant la chanson sobrement intitulée "Je", c'est un titre qui prend aux tripes, un titre juste. Le clip voit une jeune fille évoluer en scaphandre dans des ruines et on sent que le groupe vient de passer un cap ; estampiller à tort "rock breton", Merzhin devient métal inspiré, massif tout en se laissant des zones de respiration. Le second sans clip "Renaissance" donne une tout autre vision du groupe. Lourd et aérien.



Merzhin a su se réinventer pour nous surprendre. Le groupe vient de produire un excellent album qui marquera sa discographie, tout comme Nomades comme une énorme évolution et qui se rapproche ce que nous pensons depuis longtemps, que Merzhin a de plus en plus sa place dans la cour des grands et des très grands.

JC Forestier