Quel meilleur titre pour cet album que celui choisi par Ghislain ? Mouvement est un terme qui caractérise Mermonte de par sa forme, de projet solo, il est devenu une œuvre collective qui associe près de 20 musiciens sur cet album et en met 8 sur le devant de la scène. Mouvement va aussi comme un gant à ses élans que sont les compositions de ce troisième album, jamais immobiles, toujours dans la volonté d'aller de l'avant sans profiter de la beauté instantanée alors que parfois, on aimerait qu'ils délient un peu plus le propos pour s'en délecter encore ("Acroamatic", "Atma") même si certains sons font échos à d'autres ("Lude" à l'intro de "Motorique" par exemple). Indie-post-pop orchestrale d'envergure, la musique de Mermonte s'ouvre à tous les horizons et se paye le luxe de multiplier les invités sans perdre son homogénéité, on sautille d'un titre à l'autre sans que les changements de chant ne perturbent notre voyage sur ce petit nuage. Devin de Delta Sleep ("Time travel"), Lætitia de Stereolab ("Le cri de l'appelant"), Dominique A ("Les forces de l'ailleurs") ou Stuart de TTNG ("X3_X13") se fondent ainsi dans un paysage mouvementé mais jamais accidenté.

Oli