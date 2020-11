La scène consanguine bisontine a encore frappé et acouché d'un tout nouveau groupe. Rien de péjoratif dans mes propos, bien au contraire, déjà ce n'est pas propre à Besançon et c'est même plutôt signe d'une certaine vitalité. Il vaut mieux une ville avec plein de groupes et des membres en commun, qu'une ville sans. On va donc causer ici de Mercury Hill, qui après un premier concert de chauffe aux Passagers du Zinc début 2019, s'est retrouvé à ouvrir pour Hot Snakes, puis The Get-Up Kids peu après. Rien que ça. Faut dire que le quintet n'est pas constitué de jouvenceaux nés de la dernière pluie. On y retrouve deux gars qui jouent dans Jack & The Bearded Fishermen (noise rock), deux Red Gloves (indie punk rock), un The Irradiates (surf rock), un Go Spleen (indie rock), un Contractions (punk rock), un Cab Driver Stories (power pop emo 90's) et encore je ne connais pas le pedigree des cinq. Je vous avais prévenus qu'on restait en famille. C'est à l'occasion d'un concert parisien au Supersonic fin février (avec Maladroit, Lame Shot et Young Harts), que j'ai récupéré leur CD EP digipack. Ah les concerts... la belle époque !



Quatre titres donc, pour environ 17 minutes d'un indie rock classieux, relativement classique, bien homogène et complètement cohérent, le tout enregistré à l'incontournable Cube Studio local. Bon, "classique", au delà de la traditionnelle formation deux guitares, basse, batterie, qu'on est en droit d'attendre de ce type de groupe, ils ont en outre la particularité d'avoir en plus un clavier, même si je trouve que ce dernier reste assez discret. Un gros travail a en revanche été fait sur les jeux de guitares, leurs effets, comme sur le long premier morceau "White hole", maintenant une certaine intensité ou alors sur le tube "Radio nine" et son final aux accents Torchesque, "Golden arms" et "Earthshaker" n'étant pas exempts de qualité non plus, loin s'en faut. Les autres titres joués ce soir-là semblaient du même acabit donc je vais surveiller ça de près et ne manquerai pas de vous tenir au courant de la suite de leurs aventures.

Guillaume Circus