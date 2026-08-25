Pour le disque oublié du numéro 70, nous nous sommes attardés sur Oncle jazz des Montréalais de Men I Trust, soit le seul que nous connaissions réellement de ce trio d'indie (dream) pop et qui, telle une présence discrète mais persistance, a du mal à nous quitter vraiment depuis sa sortie en septembre 2019. Autant sa pochette est hideuse, probablement la pire de tous les albums qu'on ait eu à chroniquer jusqu'à présent dans notre mag, autant sa musique est indispensable si tu aimes celle qui cajole et qui enveloppe avec une sensualité feutrée. Initialement composé de Jessy Caron et Dragos Chiriac avec des invités vocaux, leur troisième album, Oncle jazz, officialise en grande pompe l'arrivée d'Emma Proulx au chant et à la guitare, l'une de leur ancienne collaboratrice, avec une œuvre de 24 morceaux pour 1h12 de musique. Une sorte de faux double album qui n'est pas vraiment commun dans ce registre musical, ceci dit en passant.



Pour expliquer ce nombre conséquent de chansons, Oncle jazz comprend huit titres préexistants dans le répertoire du groupe qui ont été réenregistrés pour l'occasion et reconnaissables à la mention (album v) dans la trackliste. Sans donner une impression de compilation, les titres de cet album s'enchaînent avec une grande facilité, de par leurs cohérences, comme une playlist thématique réussie. Tous sont liés par des éléments communs, comme cette basse ronde et précise, ces petits grooves dansants et cotonneux, ces guitares lumineuses et des nappes discrètes qui enveloppent soigneusement le tout. Et puis, Men I Trust développe ici un sens du détail et de l'arrangement assez aiguisé. Une douceur et une chaleur incarnées par des morceaux qui sortent clairement du lot ("Tailwhip", "Numb" "Say can you hear", "All night", "Show me how"...), même si, au fond, peu de choses sont réellement à jeter (on regrette juste la version revisitée de "Tailwhip" qui est dispensable). La seule vraie surprise vient peut-être de "Slap pie", qui détonne avec son parfum eighties. Surement le fruit d'un délire entre eux. Oncle jazz évolue en dehors de toute urgence, et sonne comme la bande-son idéale d'un dimanche consacré à la glandouille ou aux divagations.

Ted

Publié dans le Mag #70