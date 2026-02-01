The Melvins et Redd Kross jouent à l'Electric Ballroom ce soir, une affiche vintage, le rock alternatif américain populaire depuis 40 ans. En tournée dans toute l'Europe, ils font un stop dans la capitale britannique. Autant on a eu l'occasion de voir The Melvins plusieurs fois ces 20 dernières années, une apparition de Redd Kross est beaucoup plus rare.

redd kross Costumes blancs coordonnés, barbouillés de peinture, Redd Kross attaque direct avec "Huge wonder", de leur album Phaseshifter de 1993, petite dose de vitamines pour réveiller la foule et les fans, album qui les a fait connaître à l'international. Ils sont pimpants, ravis d'être là et prêts à en découdre, « Vous êtes prêts pour une dose de rock'n'roll ce soir ? », le groupe est là pour prendre son pied et ils s'éclatent visiblement. Ils se vannent sur scène « Jeff, il s'enlaidit avec le temps, mais c'est un bon joueur de guitare », et ne restent pas en place. Le set fait la part belle au nouvel album éponyme, après tout, il vient de sortir. « Il y a des fans de Phaseshifter? », plus de la moitié de la salle en est ravie, et "Lady in the front row" déferle avec fraîcheur, dire que ça n'a pas pris une ride serait un peu abusé, mais on en est pas très loin. Le groupe va chercher les fonds de catalogue avec "Annie's gone" de l'album Third Eye, et en profite aussi pour intercaler une reprise des Beatles "It won't be long", qui n'est pas du goût de Dale Crover. Le groupe est de bonne humeur, et ravi d'être à Londres : « C'est simple, pour la tournée, j'ai demandé si Londres faisait partie des dates ? Ok, on est de la partie ! ». Après une dédicace à Tina Turner pour "Jimmy's Fantasy", le groupe fini sur "Linda Blair / I want you (She's so heavy)", ça tourne, ça joue. Rideau.



The melvins Réduction de coût et de personnel, c'est une bonne idée de faire une tournée internationale où la moitié du groupe en première partie joue aussi dans le groupe en tête d'affiche ! Et oui, Steve McDonald officie aussi à la basse dans The Melvins, et évidemment Dale Crover aussi. On ajoute juste Buzz et le compte est bon. Ah non ? En effet The Melvins, c'est un quatuor depuis quelque temps, et s'est adjoint les services d'un deuxième batteur : ils jouent de manière identique mais l'un est droitier, l'autre gaucher. Est-ce que musicalement, ça apporte quelque chose ? Pas sûr. C'est pas toujours pile-poil synchrone, rarement un peu brouillon, mais c'est surement punk. Entrée sur la bande son du classique "Star Spangled Banner" de Jimmy Hendrix, le groupe enchaîne sur les chapeaux de roues avec "Working the ditch", suivi de "The bloated pope" où Buzz rencontre quelques problèmes de guitare, le reste du groupe fait un ad-lib parfait et enchaîne comme si de rien n'était. Des pros. S'ils partagent la moitié de leur effectif, les groupes ont également le même jeu de lumière, probablement le même lighteux, ce qui est un peu dommage. Les choses sérieuses commencent vraiment avec le robuste "Never say you're sorry" amplifié par son barrage de son, moins chaloupé, plus direct, chacun sa moitié de scène, là où avoir deux batteurs apporte un plus sur le plan visuel et accentue cette impression. La tournée s'appelle "Stop your whinning", c'est donc tout à fait justifié que le stand de merchandising ait une petit pancarte qui dit "Espèces seulement, pas de plaintes", mais bon, on est à Londres, après COVID, ou presque tout le monde paye par carte, ça fait beaucoup de fans qui repartent déçus et les mains vides. "Billy fish", "A history of bad men", ça enchaîne avec ardeur, c'est un peu plus brouillon en live que sur l'album, bien entendu, plus brut, moins percutant tout en étant plus intéressant. "Blood witch" embraie un peu plus lent, avec un propos sonore moins contrasté ici, mais un peu plus oppressant. "Honey bucket" défile à toute allure, version sous amphétamines, avec une tachycardie infernale. C'est punk, c'est énervé. Buzz enchaîne avec fougue par l'immanquable "Revolve", c'est gras, ça dégouline, bien sûr qu'on en reveut ! Ce petit bend de guitare qui fait le titre est particulièrement savoureux, ça met tout le monde d'accord. Ils blaguent que Buzz a pour oncle Ozzy, et concluent sur le perçant et haletant "Night goat" avec un double solo de batterie (ou un solo de double-batterie?). Bien sûr le public en redemande.

Merci à Lauren (Rarely Unable) et à JC !