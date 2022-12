Enjoy Avatar Hearts Come in the winter Invulnerable Not sleeping Dragon Save you One great desire Idiot Rider with his sword Grateful

Mellano Soyoc, c'est un peu comme Simon & Garfunkel ou Ashford & Simpson, étymologiquement parlant. Etymologiquement parce que c'est un duo, composé de Mona Soyoc et d'Olivier Mellano. Mais musicalement, on est bien loin des deux autres duos précités. Car avec Mona Soyoc, moitié du duo iconique de dark wave des années 80, KaS Product et Olivier Mellano, guitariste polymorphe aux moultes collaborations et tout autant de projets singuliers, c'est la rencontre de deux artistes d'expérience et de caractère. Une rencontre qui aboutit à ce premier album de 12 titres, Alive. Une petite heure musicale durant laquelle on est guidé par le chant de Mona, qui sait retrouver ses intonations d'antan tout en incorporant des variations plus douces, plus profondes, même si la voix puissante, sombre et grave, aime parfois replonger dans des interprétations dark et punk. Au gré des tracks et des humeurs de Mona, Olivier l'habille d'une tenue musicale adéquate : New wave, post-rock, ambient, indus, folk, ... Bref, à l'image de l'artwork, Alive est riche, foisonnant, enivrant, mystérieux, et tout simplement beau.

Eric