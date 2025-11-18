Melissa Weikart est une pianiste, vocaliste, compositrice et DJ franco-américaine qui depuis fin 2017 et son premier EP, Coffee, ne s'arrête plus de produire de la musique (en solo ou en collaboration, comme son duo electro-pop Beatrice Melissa). Lauréate de plusieurs prix en jazz, la musicienne a sorti en janvier dernier son deuxième EP, Easy. C'est d'ailleurs par le titre éponyme (enregistré par Tioklu) que j'ai découvert en octobre 2024 son univers piano-voix absolument profond et soyeux. Une maîtrise totale des deux éléments, mais surtout une capacité à proposer des compositions dotées d'un magnétisme infaillible. Son EP est rempli de mélodies touchantes, soutenues parfois par des cordes, voire une programmation rythmique (sur "Wasting time"), et d'une voix suave habitée. Son univers à la fois familier et plutôt atypique, entre airs pop oniriques et touches plus traditionnelles de jazz, évoque parfois celui de la danoise Agnes Obel, et certains titres de Fiona Apple. Cet EP, dédié à son défunt oncle Scott, permet à Melissa d'ouvrir son champ d'expression à de nouvelles sonorités encore peu ou pas exploitées jusque-là. On se sent presque chanceux de l'avoir découverte avec Easy, car elle a sans doute livré ici ses meilleurs morceaux dont "Easy" et l'éblouissante "Wasting time", qui résume à elle seule son talent.

Ted

Publié dans le Mag #66