Mélie Fraisse sort son deuxième EP. Celle dont le nom commence à raisonner à nombre d'oreilles avait déjà sorti un EP quatre ans avant cette Eclosion tardive. Alors qu'une chanteuse belge est consacrée pour chanter sa ville capitale, cette idée était venue à Mélie Fraisse près d'un an auparavant. Le single "Paris" avant-coureur de l'EP avait posé les fondations d'un opus onirique et vaporeux qui suit les traces de Babet lors de ses aventures en solo ou d'une Emilie Simon pour la partie électronique. Malgré cela Mélie Fraisse tire son épingle du jeu par sa formation classique. C'est cette expérience classique qui lui a notamment permis de bourlinguer avec les Cats on Trees pendant deux ans sur scène, lui permettant d'acquérir de la maturité.



Si Mélie chante avec brio "Paris", elle est pourtant originaire de Sète qui a vu naitre et grandir des personnalités telles qu'Agnès Varda ou Georges Brassens. Et c'est donc sa ville d'adoption qui est chantée dans ce premier extrait de l'EP. Son premier prix de violon lui permet de se démarquer tout comme Tallisker le fait avec sa pratique du Violoncelle. Cette insertion de mélodies plus classiques dans la musique électro donne un côté aérien qui mélange les textures synthétiques et organiques. Cet onirisme se retrouve dans les clips que cela soit celui de "Paris" mais plus encore dans celui de je pars où des projections sur les corps et les voiles siéent parfaitement à la musique de Mélie. Les autres titres de l'album ne dépareillent pas et pourraient également servir de single tant ils sont bien construits.



Dans le tumulte de la vie, cet EP permet une parenthèse de calme qui est particulièrement appréciable.

JC Forestier