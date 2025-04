Pas habitué à recevoir ce genre de disque à la rédaction, le nouvel album du pianiste et compositeur rennais Melaine Dalibert s'inscrit dans la collection Mind Travels (Geins't Naït + Scanner + L. Petitgand, Uruk, Orchard...) du label Ici D'ailleurs. Cette série porte définitivement bien son nom car avec ses notes de piano méthodiquement bien placées, Eden, fall fait honneur à l'ambient option classique. Plus concrètement, il crée un pont idéal entre les deux. Et pas de la manière la plus habituelle car Melaine Dalibert a choisi la composition algorithmique, suite à sa rencontre avec la pionnière de l'art génératif, feu Vera Molnar. Pour faire simple, le musicien s'est créé sa propre suite d'opérations paramétrées qui permettent de générer et répéter des notes avec différentes échelles (hauteur, dynamique, intervalle, durée...). Ainsi, "Eden" est un refuge sonore de 7 notes qui évoluent de manière progressive en s'étirant sur une plage de 37 minutes dont le socle est un drone relaxant, tandis que "Jeu de vague" est un motif fluide de 13 notes formant un contrepoint. Quant à la 3ème et dernière plage "Fall", elle vient symboliser l'automne avec une rigueur percussive, que dis-je, un martelage de maître qui passe des aigus aux graves en 14 min. Ce n'est pas celle qui retient le plus notre attention, mais l'ensemble de cet Eden, Fall nous a figé dans le temps. C'est peu de le dire.

Ted

Publié dans le Mag #63