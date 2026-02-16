Sur leur premier album (un premier EP était sorti en 2022), les membres de Medicis n'apparaissent pas clairement : images démultipliées, surimposées, un peu flou... il est difficile de les identifier et ça les représente plutôt assez bien ! En effet, leur musique est elle aussi peu évidente à décrire sauf si l'on s'en tient à "rock noisy". Mais c'est bien sûr plus que cela et comme le groupe du Sud de Nantes ne s'est mis aucune limite lors de la composition, on retrouve aussi bien des titres très clairs et mélodieux, carrément pop ("Embers") voire encore plus lents et épurés qui peuvent autant faire penser à Radiohead ("Mercury leaves") que tout l'inverse avec des morceaux très énervés aux rythmes martelés et presque bruitistes du genre de "Mirrors" ! Des plages qui sonnent différemment, on est habitué, mais des tracks qui passent d'un groove quasi métallique à juste quelques petits sons ("Colors/Monochromes"), c'est plus rare ! Sauf sur ce Where we dive où on trouve aussi "Paralysed" et "Inner perception", tous deux avec des parties opposées, le premier avec une base rock instrumentale (avec des ajouts qui peuvent décontenancer) qui devient une ballade où le chant prédomine, l'inverse du deuxième où la voix subit l'assaut des instruments dans la seconde partie. Si tu trouves tout cela trop complexe à suivre, contente-toi de "Boxes" ou "Timecrash", moins aventureux, mais qui correspond aussi (eh oui) à leur identité.

Oli

Publié dans le Mag #67