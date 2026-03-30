« Le monde est toujours là et nous aussi », nous préviennent les Gallois de McLusky, venus raviver la flamme discographique laissée vacillante depuis 2004 et The difference between me and you is that I'm not on fire. On notera une certaine constante dans le goût des titres à rallonge, et du sarcasme, véritable marque de fabrique du guitariste/chanteur Andrew Falkous, aka Falco, qui n'avait pour autant nullement disparu de la scène, fort de 5 (bons) albums avec Future Of The Left entre 2007 et 2016, mais aussi avec Christian Fitness... Bref, le gars n'arrête jamais et comme le futur de la gauche n'est pas des plus reluisants, c'est donc McLusky qui était ressorti épisodiquement du placard à partir de 2014-2015. Pour des concerts dans un premier temps, où Falco s'était entouré de Jack Egglestone (dernier batteur en date, qui l'avait aussi accompagné dans FOTL) et Damien Sayell (à la basse et en co-chanteur), et ce qui devait arriver, arriva : l'envie de composer des nouveaux morceaux. Après avoir un peu teasé et sorti un premier EP en 2023, voilà donc qu'a déboulé en mai ce quatrième album, chez Ipecac Recordings (label de Mike Patton).



Sans trop de surprise, Falco et sa bande reprennent les choses là où ils les avaient laissées plus de vingt ans auparavant, avec un rock noisy empruntant au meilleur des Pixies, Fugazi, Nirvana, The Jesus Lizard... Frappe à la fois lourde et sèche à la batterie, basse entraînante ronde et groovy, guitare cisaillée par des riffs tranchants ("The digger you deep"), chant quelque peu nasillard et criard ("Cops and coppers") ou diablement sexy quand c'est Damien qui s'en charge ("The battle of Los Angelsea"), on reste en terrain connu. Et miné quand le groupe lance des brûlots plus punks ("Kafka-esque novelist Franz Kafka", "Unpopular parts of a pig"), avec toujours cette alliance de finesse et d'humour acerbe dans les titres et les textes (attention à ne pas se prendre un procès par Laurent Nunez pour "Hate the polis"). Ils ont beau alterner les ambiances, les tempos, ils réussissent à nous mettre constamment en tension ("Way of the exploding dickhead", "People person", "Chekhov's guns"), et il y a fort à parier que même si le monde s'arrêtait de tourner, ils seraient encore là. Et c'est tout ce qu'on souhaite.