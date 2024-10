Avec Maudits, la seule surprise ne peut qu'être bonne, le groupe poursuit la composition de son œuvre d'ensemble avec les mêmes ingrédients (et ce beau petit dessin de trèfle à quatre feuilles qui indique le chemin) et ne déçoit toujours pas.



Précipice, c'est la pièce phare de ce nouvel album, décomposée en deux parties, elle occupe plus de 25 minutes, d'abord les premières puis ensuite le cœur de l'opus. Tombons allégrement dans la "Part I", ou plutôt envolons-nous puisqu'on est plus dans l'élévation avant qu'une guitare plus lourde ne vienne apporter du lest et nous faire plonger dangereusement, la balade se transforme en odyssée où les moments de calme se font rares car la menace gronde toujours dans un recoin... "Seizure" est moins heurté, moins attaqué par la saturation, avec une lumière qui me rappelle Pink Floyd. "Pretium doloris" ne sert que de pont vers "Séquelles", titre plus engagé qui bénéficie d'un excellent riff entêtant et d'attaques répétées qui saturent l'air et permet d'entendre le début de " Précipice part II" comme une véritable respiration. La pression monte progressivement, les notes se saccadent, la distorsion répond aux frappes sourdes, mais le fracas est évité, le rythme a beau devenir un peu fou, on finit par retomber sur nos pieds en évitant le crash. Une fois la dégringolade encaissée, les jolies instrumentations et sonorités acoustiques de "Lights end" pansent les plaies, comme pour "Vielä siellä" et le titre caché, on est davantage en terres post-rock que post-metal, les quelques ultimes samples de voix renforcent cette idée, Maudits a mis toutes ses forces dans la bataille, cette fin d'album est donc plus douce, plus vaporeuse, les notes ne s'entrechoquent pas, pour mieux résonner elles laissent même de l'espace entre elles.



Plutôt que d'être happé par le bas et la peur du Précipice, le trio vise les cieux et un astre rayonnant. À l'instar de Baudelaire qui dans son poème "Elévation" a besoin de dépeindre les "miasmes morbides", les "vastes chagrins" et "l'existence brumeuse" pour atteindre "les champs lumineux et sereins", le groupe nous fait traverser différentes émotions pour mieux profiter de chacune d'elle.

Oli

Publié dans le Mag #61