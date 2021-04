Olivier était à l'initiative de la création de The Last Embrace, il était hors de question pour lui de rester hors de la sphère métal créative et de se contenter du rôle de renfort live pour Ovtrenoir et Throane, il a donc formé un nouveau groupe avec deux autres acolytes passés par TLE : Christophe et Anthony. Pas de chanteur à l'horizon ? Pas grave, ce sera instrumental. Les mots seront peu nombreux, autant bien les choisir, celui du groupe va aussi être celui de ce premier album et même presque celui du premier titre (au singulier quand les deux autres sont au pluriel) : Maudits.



Métal sans être trop agressif, rock mais avec une saturation puissante, totalement instrumental, pas tout à fait "post", pas vraiment davantage "progressif", la musique proposée par le trio est peu évidente à définir. On peut simplement dire qu'elle a de l'envergure, qu'elle sait prendre de la hauteur et que le relief permet des variations de rythmes et provoque quelques belles sensations. Grâce à la présence de quelques cordes (des violons de temps à autres), Maudits se dote d'un côté cinématographique et accentue la narration d'une histoire qui dépasse le cadre strictement musical. Il n'y a pas de texte mais les quelques mots laissés pour guider la route sont évocateurs : "Maudits" pour une damnation inéluctable, "Résilience" tout en rage, "Liminal" qui n'est qu'une ambiance qui sort d'un brouillard de sons, un "Grain blanc" tempétueux particulièrement salé, un "Solace" chaleureux et "Verloren strijd" qui veut se dissimuler derrière du néerlandais et un peu de post-hardcore pour ne forcément s'avouer vaincu même si les Maudits ne s'en sortiront pas (et c'est peut-être ma plage préférée).



Maudits nous fait vivre toutes les émotions, toujours avec une grande précision dans les sonorités choisies, dans les rythmes employés, dans les notes sélectionnées, c'est un travail d'orfèvre brodé au fil d'or pour un résultat complètement immersif, le genre d'album qu'on écoute dans le noir absolu pour tenter d'en percevoir toutes les subtilités. En profiter est une chance, provoque-la tienne.

Oli