Maud Lübeck, autrice-compositrice-interprète, nous plonge dans un univers intimiste et poétique avec son spectacle "Privé S.V.P." au Théâtre 14. Ce projet, qui mêle lecture musicale, théâtre et littérature, est une adaptation scénique de son livre et de son album 1988, chroniques d'un adieu.

Privé S.V.P. est un voyage émotionnel à travers les souvenirs de Maud Lübeck, où elle raconte l'histoire d'un amour d'adolescence tragiquement interrompu. Le spectacle est une exploration délicate des sentiments et des émotions qui ont marqué sa vie, avec une authenticité et une sensibilité touchantes.



Le spectacle commence par une introduction poignante où Maud Lübeck évoque les quelques heures passées avec Claude, une jeune fille rencontrée à l'âge de treize ans et disparue brutalement deux ans plus tard. Chaque détail de leur rencontre est consigné dans un cahier d'écolier, marqué Privé S.V.P., et devient une pièce à conviction de leur lien unique.



Sur scène, Clotilde Hesme incarne la pianiste adolescente avec une justesse émouvante, tandis que les deux artistes revisitent ensemble cet amour perdu. Les chansons, accompagnées par des musiciennes au piano et aux cordes, magnifient les textes lus par Maud. La mise en scène, sobre et élégante, met en lumière la complicité entre les artistes et la profondeur des émotions évoquées.



Parmi les moments marquants - outre ceux musicaux que j'avais déjà pu expérimenter en studio lors de l'enregistrement et sur disque - des points de bascule qui permettent d'appréhender les deux œuvres et de rentrer dans l'intimité de l'artiste. Tout d'abord, un "Rêve prémonitoire" où la protagoniste raconte un rêve troublant fait à l'âge de douze ans et demi, quand elle rencontre une jeune fille dont le visage est caché. Ce rêve suggère leur future rencontre et marque le début de son attente. Attente de courte durée car l'arrivée de Claude (au féminin) dans le voisinage de l'adolescente est un moment clé qui ne tarde pas à arriver dans la narration. Leur première rencontre, où leurs regards se croisent, est décrite avec une intensité palpable. Ensuite, l'histoire se déroule autour de "Pièces à conviction". Maud Lübeck lit des extraits de son journal intime, où chaque détail de ses rencontres avec Claude est méticuleusement noté. Ces passages, lus avec émotion, nous plongent dans l'intimité de ses souvenirs. Le spectacle aborde également le processus de deuil et la manière dont la création artistique a permis à la jeune femme endeuillée de faire face à la perte. Le message médiumnique reçu en 2022, évoquant la présence de Claude, ajoute une dimension spirituelle et émouvante au récit.



Parmi ces moments hors du temps, une danse sur l'artiste Fra Lippo Lippi de Clothilde, le public se regarde, personne ne semble connaitre le morceau, mais nous sommes néanmoins emportés par la danse. Un moment de relâchement dans la tension qui plane sur le spectacle. Étonnamment, le label sur lequel est sorti le disque en 1986 s'appelle Divine, tout comme l'album de Maud sorti en 2019. Encore une pièce à conviction à rajouter à l'enquête.



Il faut attendre 20 minutes pour que les titres soient joués, faisant de nous des confidents de l'artiste avant de passer à la musique : "Un jour sur terre", "L'Éternité" (je le confesse, mon morceau préféré qui touche par son universalité), "Non", "Je n'ai pas eu le temps" déjà en duo avec Clothilde Helsme sur disque, cette fois en spoken word rappé sur une bande sonore. "Aucune" ou "Au voleur" plein de nostalgie laissent finalement la place au final "Était-ce toi ?", comme si le fantôme de Claude venait planer sur la fin de spectacle. Anne Berry et Chloé Girodon aux cordes ont relevé encore plus le niveau de tristesse qui empreignait la salle. Ce fantôme, le spectateur a pu, pris à l'intrigue, le déceler par moments quand le rétroprojecteur sautait ou quand une fenêtre d'erreur Windows apparaissait un dixième de seconde.



Privé S.V.P. au Théâtre 14 est une expérience unique, où la musique et les mots se mêlent pour nous offrir un moment de grâce et d'émotion. Maud Lübeck, par son talent et sa sensibilité, nous invite à explorer nos propres souvenirs et à ressentir, l'espace d'un instant, la puissance des émotions qui nous traversent. Un spectacle incontournable pour les amateurs de musique intimiste et de récits authentiques. Une histoire d'amour qui n'aura jamais eu lieu, mais finalement tellement plus belle.

Merci à Simon de Finalistes et Mayliss Missouris. Merci à Maud pour nos courts échanges après le spectacle.

Photo : JC Forestier