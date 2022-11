Maud Lübeck a sorti en début d'année son quatrième opus. Découverte sur son précédent album, Maud nous prouve encore qu'elle sait faire de la variété "indé". Savoir composer des chansons qui marquent tant par les textes que par les musiques essentiellement jouées au piano.



Dans le précédent, Ne me dis pas ...que tu m'aimes décrivait déjà des amours passés difficile et la volonté de passer à un autre mode de fonctionnement. 1988, chroniques d'un adieu va chercher dans le deuil d'un amour adolescent toute l'universalité d'un amour incompris.



Composé comme une BO, les actrices Irène Jacob ou Nicole Garcia ont donc accepter de poser leur voix sur les morceaux comme pour rendre ce disque encore plus cinématographique. C'est aussi le sentiment que nous avons avec le clip du premier extrait "Au voleur" parlant du temps qui passe avec une Maud partant de son journal intime et remontant le temps jusqu'en 1988 année de la cassure.



Le disque aborde des thèmes lourds tout en garder ce qu'il faut de recul pour ne pas tomber dans le pathos. Encore un superbe disque sur l'étude des sentiments amoureux.

JC Forestier