Maud Lubeck fait partie de ces artistes qui sont "indie" dans le sens indépendant des styles, presque inclassable tant ce qui pourrait de prime abord paraitre pour de la simple variété est bien plus que cela, avec cette façon de croiser le classisme du piano aux textes autobiographiques. Rencontre avec Maud, quelques mois après la sortie de l'album sur le label Finalistes et près d'un an après avoir participé aux sessions d'enregistrement piano aux studios.

Nous espérons que tu vas bien dans le contexte actuel, comment s'est passée cette période de pandémie ? Est-ce que les différents confinements ont entrainé́ une introspection qui t'a fait remonter le temps jusqu'en 1988 ou était-ce un projet qui te tenait à cœur de longue date ?

J'ai commencé l'écriture de l'album juste avant le premier confinement. L'envie de mettre en musique cette histoire date de l'adolescence mais le déclic remontait à quelques mois. Je rêvais de pouvoir m'isoler quelque part pour travailler ce projet. Et c'est du coup, ce qui s'est passé. Seul bémol, me retrouver confinée loin de mon piano alors que je voulais justement me concentrer sur lui. Je n'avais qu'un clavier maître de 4 octaves branché à mon ordinateur mais cette contrainte m'a ouverte à d'autres titres, moins pianistiques, plus accès sur des boucles répétitives comme "Était-ce toi, Non".



Il s'est passé des choses depuis ces sessions d'enregistrement des parties de piano en mai notamment au studio Pigalle. Quels ont été les retours depuis la sortie de l'album ?

J'ai eu de très beaux retours des médias mais aussi d'un public nouveau, chez qui l'album a réveillé une histoire personnelle ou qui a été tout simplement touché par cette histoire. C'est très émouvant de ressentir un tel écho.



Ton précédent album semblait être le plus intime et le plus introspectif, tu arrives à livrer un disque encore plus personnel et touchant, quel est ton secret de fabrication ?

(rires) Je vais là où tout est limpide, d'une clarté absolue. Ce qui m'intéresse c'est l'exploration des sentiments. J'aime le format album concept car cela permet de prendre le temps de l'affiner, d'aller au plus juste de ce que je ressens, en ayant le sentiment que plus je toucherai à cette justesse, plus je m'en rapprocherai, plus je toucherai.



Tu t'es entourée de Katel pour la partie des voix, quel a été son apport sur le disque ?

Je voulais pour les prises de voix quelqu'un qui puisse m'enregistrer et me diriger à tous les niveaux, de la justesse à l'interprétation. Pour ça, Katel est géniale !!

Et sa vision de l'album était tellement juste et proche de la mienne, que je lui ai proposé de le mixer, ce qu'elle a fait en binôme avec Yann Arnaud.

J'avais travaillé seule en huis-clos pendant des mois, textes, musique, arrangements, réalisation. Puis direction des musiciens sur l'album. Avec l'arrivée de Katel sur le projet, je me suis sentie en confiance, j'ai pu lâcher un peu les commandes au moment du mixage, et ça fait du bien.



Parle-nous de la pochette de l'album, tu n'as pas été tentée d'afficher l'adolescente de 1988 avec son walkman et son blouson 80es, tu lui as préféré la femme que tu es en pleine force de l'âge. Est-ce finalement pour te détacher du l'histoire et en être plus la narratrice que la protagoniste ou y a-t-il une fusion des deux comme dans le clip illustrant "Au voleur" ?

Si j'y ai pensé. C'était même ma première idée mais mon équipe m'a convaincue de faire une séance photo pour avoir un visuel actuel. C'était important de me montrer au présent. Et au final, j'adore cette photo en clair/obscur de Philippe Lebruman.



Ton précédent album était extrêmement touchant, mais avec une chanson comme "L'éternité", tu arrives à rendre ton mal-être universel en trouvant les mots justes, qui sont applicable à n'importe quel être humain qui a été affecté par une perte qui ne sera jamais comblée. Avais-tu conscience de cela lorsque tu as écrit cette chanson ?

Disons que j'ai pris le soin de rendre mon propos universel. C'est vraiment quelque chose à laquelle je porte une grande attention. J'essaye de raconter ce que ça fait et non pas seulement ce que ça m'a fait. J'ai plus le sentiment de raconter que de me raconter. Ça se joue à pas grand-chose mais ça change tout. Et c'est toute la différence entre les chansons de mon album et le journal intime de mes 15 ans dont elles sont inspirées. Dans le journal j'exprime ma douleur, dans les chansons, j'exprime la douleur de la perte.



Tu n'es plus seule, tu as un batteur et un guitariste ainsi que des cordes (violon et violoncelle) ce qui rend tes titres encore plus organiques. En revenant sur "L'éternité" mais cela est vrai aussi sur les autres titres, cela permet de mieux rythmer cette apnée dans laquelle tu nous plonges.

Oui. J'ai d'abord composé cette chanson au piano avec un léger delay qui crée une sensation d'écho en résonance au propos de la chanson. Puis j'ai maquetté le titre exactement comme sur l'album, demandant par la suite aux musiciens de suivre cette direction. Je voulais une agitation qui prenne au ventre avec des cordes amples.



Parle-nous de tes invitées Irène Jacob, Clotilde Hesme et Nicole Garcia. Pourquoi avoir été chercher ces voix ? Il fallait quelque chose de cinématographique ?

Oui, pour dérouler l'histoire. Je voulais insuffler des images par les arrangements et par des voix d'actrices très identifiables. Quand j'entends la voix de Nicole Garcia, je suis directement dans un film. C'est comme si j'avais construit la BO d'une époque de ma vie.

Dans mon choix, chaque actrice devait avoir un lien avec l'époque ou le thème de l'album.

Irène Jacob, c'est en référence à La double vie de Véronique, qui est un film qui m'a profondément marqué dans ce qu'il raconte du lien indicible qui nous lie à certaines personnes.

Clotilde Hesme, c'est en référence au film Les chansons d'amour, film qui résonne avec mon histoire.

Et Nicole Garcia, c'est parce que j'étais fan d'elle à 15 ans. Si on m'avait qu'un jour...



Avec qui aimerais-tu chanter si tu avais la possible de réaliser demain tes rêves les plus fous ?

Là, tout de suite, Gérard Depardieu. Mais pour faire un narrateur.



C'était important de laisser le titre "1988" dans son jus, de ne pas le retravailler, les notes du disque indiquent que le titre a été "enregistré à l'époque avec le petit magnétophone à cassette posé sur le piano", c'est une sorte de madeleine de Proust ?

Plutôt une sorte de DeLorean qu'une madeleine. C'était important qu'il y ait un passage. On est dans ma chambre d'adolescente et cette adolescente est avec nous. Je trouve ça vertigineux quand on le réalise.



Sortir un album en 2022 avec un risque de ne pas le défendre sur scène avec toutes les salles de concerts saturées par les reports de dates, cela n'est pas un peu risqué ?

Finalement ça va, les dates arrivent.



Camus disait "il faut imaginer Sisyphe heureux", faut-il imaginer Maud heureuse ou comme elle n'est pas "sortie indemne de [s]es autres vies" elle ne peut évoluer qu'avec des/ses cicatrices ?

J'aime assez l'idée que mes cicatrices servent à quelque chose. J'en fait la matière première de ma création mais ça ne fonctionne que quand c'est cicatrisé justement. Là où c'est encore vilain, je n'arrive pas à écrire, à en sortir quelque chose de beau. On peut donc tout à fait m'imaginer heureuse.



Quelle est la question que nous n'avons pas posée et que tu aurais souhaité que nous te posions et la réponse à celle-ci ?

Tout est parfait.



Le mot de la fin pour nos lecteurs ?

On se voit le 17 octobre au Café de la Danse ?

Merci à Finalistes (Simon et Martin), Chloé et surtout Maud pour la confiance le jour de l'enregistrement du disque.

Photos : JC Forestier

JC Forestier