The end of days January's song Song of consolation Healing a wound will often begin with a bruise Flowers for bea Unresolved

Matt Elliott sort du brouillard de Farewell to all we know pour nous annoncer The end of days. Pas franchement de quoi se réjouir... Déjà que sa folk lo-fi n'est pas marquée par le sceau de la gaieté en temps normal, là, on sait qu'on s'embarque dans un EP à l'option tristitude toujours aussi assumée. Et alors que d'habitude, je trouvais très beau ces morceaux de mélancolie, la majeure partie des titres de cette nouvelle production ne trouve pas grâce à mes oreilles. La faute au saxophone qui vient remplacer la guitare sur de très (trop pour moi) nombreux passages, si cet instrument porte beaucoup de tristesse en lui et sert évidemment le propos, son omniprésence m'éloigne du Matt Elliott que j'apprécie. Quand le saxo ne se pointe que pour renforcer les idées ("The end of days") ou reste au placard ("Healing a wound will often begin with a bruise"), je me retrouve au chaud avec une douce guitare (la voix de Matt se cache bien trop souvent aussi à mon goût). Avec des pistes assez longues, très instrumentales et marquées par la présence du saxophone, The end of days n'a rien de réjouissant, c'était annoncé, c'est assumé. N'en reste que cette expérience est une déception personnelle, je vais retourner dans le brouillard.

Oli